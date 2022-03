Una plaga de gusanos invade El Goro y Ojos de Garza

Cientos de gusanos se desplazan a sus anchas por las calles del pueblo de Ojos de Garza y el barrio de El Goro desde hace por lo menos diez días. Su presencia está constituyendo una problema serio a la comunidad de vecinos de estas zonas, que no solo denuncian lo asqueados que se sienten al salir a la calle, sino que aseveran que estas pequeñas orugas han comenzado a introducirse en los conductos de la red de saneamiento.

«Están por todas partes y cada vez hay más; dentro de poco abriremos el agua de los grifos de nuestras casas y aparecerán ahí también», explica María Dolores Salazar, una de las afectadas por la situación. La residente puso en conocimiento de esta situación al área de Sanidad del Ayuntamiento de Telde, pero espera que pronto lleven a cabo una actuación de fumigación. De momento, desde la institución han informado que estos insectos proceden de las fincas de tomates que se encuentran a los alrededores, aunque la explicación genera ciertas dudas.

«Yo vivo aquí desde hace más de 20 años y jamás he visto la presencia de estos insectos», explica Salazar, que añade además que los terrenos agrícolas no se encuentran tan cerca del núcleo urbano. «Hay que acercarse hasta ellos en coche, así que es extraño que los bichos puedan acercarse tanto», añade algo incrédula. Sin embargo, admite que lo importante es que desde la institución efectúen alguna actuación cuanto antes para solventar este problema. «Hay tantos que es inevitable pisarlos cuando andas por la acera», añade. Desde la institución aseveran que ayer trabajadores de la empresa Flodesin, encargada de la fumigación en el municipio, procedieron a la recogida de estos insectos y efectuaron un tratamiento fitosanitario en la zona afectada. Sin embargo, señalaron que que, debido a la alta probabilidad de lluvia, no se descarta que en los próximos días sigan eclosionando más larvas que aún permanecen en la tierra.