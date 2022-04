Un brote de covid en la residencia de Taliarte provoca el contagio de 60 usuarios

La residencia sociosanitaria de Taliarte sufre estos días su primer brote por coronavirus desde que se inició la pandemia. Y parece que el control de la situación es insostenible. Una quinta parte de los usuarios del centro -60 de 300, aproximadamente- han dado positivo en las últimas dos semanas. La cifra sin embargo sigue subiendo, según señala la plantilla de la infraestructura sanitaria. De hecho, como es lógico, la ola también les ha afectado a ellos.

Según manifiestan desde el comité de trabajadores, presidido por Dácil Cano, hasta ayer un total de 22 sanitarios -dos enfermeros y 20 auxiliares- habían registrado su baja por enfermedad. Desde el colectivo consideran que esta situación se ha producido debido a la falta de material de protección y la carencia de personal con la que cuenta el centro desde hace años, una situación que han denunciado desde hace meses a la Consejería de Derechos Sociales del Cabildo insular, institución responsable del servicio.

Sin embargo, desde la administración pública y desde la dirección de la propia residencia no comparten las mismas preocupaciones que los residentes. La consejera del área, Isabel Mena, sí admite que existe un problema a la hora de cubrir las bajas del personal contagiado por covid y achaca el origen al cumplimiento de los protocolos sanitarios. "No es fácil sustituir rápido a los trabajadores que comunican su baja porque las personas que los van a sustituir tienen que tener antes de empezar a trabajar una PCR negativa y este trámite tarda algunos días", explica.

Por otro lado, niega totalmente que la infraestructura cuente con carencias en el material. "Esta misma mañana -ayer para el lector- hablamos con la dirección y nos comentaron que todo estaba bien", asevera asombrada la consejera, que reitera que en ningún momento el personal ha podido experimentar falta de material. "Lo único que solicitaron es un cambio de la tipología de las batas que utilizaban porque consideraban que no era el adecuado", recuerda Mena, que asegura que se procedió a enviarles las prendas que precisaban. "No es que no tuvieran batas, es que pidieron que se les diesen de otro tipo y eso se ha hecho", añade.

La consejera de Derechos Sociales admite que el trámite para cubrir las bajas es lento

Sin embargo, el grupo de trabajadores reitera que no cuentan con suficiente protección. De hecho, han llegado a declarar que desde la dirección les han dicho "si falta material es porque lo hemos malgastado nosotros, los trabajadores, y eso no es cierto", concreta. Por otro lado, insisten en la falta de personal. "No quieren poner refuerzos, aunque a veces puede verse un solo auxiliar atendiendo a una veintena de residentes con covid en el turno de noche", sostiene la representante de trabajadores a modo de crítica. En este sentido explica que se ha procedido a aislar a las personas con covid en diferentes estaciones. "Tenemos una estación en la primera planta y dos en la tercera; por cada una hay 19 usuarios aproximadamente", explica. Cano achaca la oleada al descontrol que se ha llevado a cabo tras el fin de las restricciones sanitarias. "Han aumentado muchísimo el número de visitas y han dejado de seguirse muchos protocolos", opina, pues insiste en que esta es la primera vez que se produce un brote en la residencia.

Es la primera vez que se registra una ola de contagio desde que se inició la pandemia

Las preocupaciones y demandas que está experimentando este colectivo de trabajadores no son nuevas. Ya en octubre del año pasado llegaron a organizar manifestaciones y parones laborales para protestar precisamente por la falta de instrumentos para atender las necesidades de los usuarios, que están clasificados en el nivel 3. Es decir, que son personas con discapacidades físicas totalmente dependientes. En esos momentos el colectivo exigía la compra de nuevas grúas eléctricas, grúas de bipedestación (saritas) y camillas tipo zodiac. La Consejería se comprometió finalmente a adquirirlas aunque sobre el aumento de personal manifestó que no había nada que hacer.

«El ratio establecido de trabajadores por usuario es de 0,28 pero en Taliarte la cifra está en 0,45; prácticamente duplica la que viene recogida en los convenios y además es una de las residencias con más personal de toda la Isla», expresó la consejera en aquel momento. El comité sin embargo continúa exigiendo que se revisen los términos del contrato con la empresa adjudicataria, Clece, para que pueda procederse a contratar más personal. "No damos abasto, estamos saturados", concluye Cano.