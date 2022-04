Una visita a los rincones de la isla

Gran Canaria está repleta de rincones por los que cientos de personas caminan día a día sin percatarse de los detalles que se pueden observar en sus calles y edificios ni de las historias que esconden detrás. El artista José Gutiérrez busca reflejar en sus obras una parte de la colorida belleza que destila la isla. Prueba de ello es la exposición 'Gran Canaria en tinta y agua' que está disponible para el público hasta el 30 de abril en el Teatro Juan Ramón Jiménez de Telde.

"La pintura ayuda a dar a conocer los lugares de la isla de la misma forma en la que yo los he vuelto a descubrir mientras los dibujaba", explicó el protagonista de la exposición. La muestra se compone de 34 obras inspiradas en fotografías antiguas y actuales de algunos de los lugares más característicos de sus municipios. Su autor explicó que el año pasado había gente que venía a la exposición previa y decía "esto me suena, es en tal sitio" o "yo esto no lo conocía".

A través de la tinta y de la acuarela Gutiérrez ha reflejado en sus cuadros una imagen realista de lugares como la Casa de las Almenas, en el barrio de Vegueta, o el quiosco del Parque de San Telmo. Para crear estas obras se inspiró en fotografías, algunas de las cuales tomó él mismo, otras las encontró por internet y llegó a las más antiguas gracias a la Fundación Para El Estudio y Desarrollo de la Artesanía Canaria (FEDAC).

Cuando José Gutiérrez observaba las imágenes que tomó como referencia para la muestra se comenzó a interesar más por conocer los orígenes de esos lugares y por ello quiso plasmar también algunos edificios que ya hoy no existen. "Me gusta rescatar pinturas y fotos antiguas. Algunas de las imágenes estaban en blanco y negro y les di algo de color pero me gusta recordarlas porque todo se moderniza aunque hay cosas que se podían haber mantenido", expresó el artista.

Uno de los cuadros que más disfrutó dibujando fue el del Cuartel de San Francisco, que ya hoy no existe. "Ahora está en ese lugar el actual conservatorio de música, que es un edificio moderno y feo", admitió. "En su momento fue un convento, con la iglesia de San Francisco justo detrás. Luego de ahí pasó a ser un cuartel y, ya en los años sesenta o setenta, lo derribaron. Es una pena que pase esto con edificaciones tan bonitas".

Desde muy pequeño Gutiérrez empezó a interesarse por el dibujo y la pintura y recuerda que "siempre dibujaba en los costados de los libros cuando estaba en clase". No fue hasta hace ocho o nueve años cuando empezó a emplear la técnica de la acuarela, que hoy es su forma predilecta para dar color a sus obras. Sin embargo, pese a que la pasión por el arte se mantuvo ahí, siempre lo guardó como un pasatiempo.

En los últimos años la prejubilación ha permitido al artista dedicar más tiempo a sus dibujos, cuya creación le toma una media de ocho horas por cada obra. El año pasado expuso por primera vez sus cuadros de cara al público al presentarlos en una sala del Ámbito Cultural de El Corte Inglés.

La formación que ha tenido el pintor ha sido autodidacta por completo y admite que, pese a haber tenido la posibilidad de asistir a clases de dibujo, no ha querido seguir "las pautas de otros artistas que saben mucho más que yo. Prefiero seguir mi método". A partir del momento en el que Gutiérrez empieza a dibujar se le pasa el tiempo volando y se considera muy impaciente porque, en cuanto toma el lápiz, ya quiere visualizar el resultado final.

Antes de comenzar a exponer sus obras empezó a presentarse a distintos concursos de dibujo rápido que se realizan en varios puntos de la isla. Pese a haber ganado algunos de esos certámenes, Gutiérrez reconoce que "cuando te dan cinco o seis horas para pintar, lo tienes que hacer muy rápido y yo soy todo lo contrario. Me gusta pintar e ir a sitios pero en esas circunstancias no estoy cómodo y el resultado final no es el que a mí me gustaría".

El artista espera que esta exposición le sirva para que más personas conozcan sus obras. "Me encantaría seguir exponiendo porque es cierto que cuando tienes una exposición pintas más a menudo y tienes que dedicarle más tiempo para poder tener un cierto número de obras. Pero yo voy a seguir pintando, haya exposiciones o no", aseguró Gutiérrez.