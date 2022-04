Telde impulsa una quincena de nuevos negocios a través de un proyecto de emprendimiento

Una quincena de negocios nuevos han nacido en el municipio de Telde en los últimos siete meses. Tiempo en el que se ha ejecutado el proyecto municipal Fomento de empleo, emprendimiento y consolidación de empresas, programa financiado por el Cabildo insular con el objetivo de ofrecer a los empresarios y emprendedores de la localidad herramientas para impulsar sus ideas de negocio a través de formación y asesoramiento.

Según los datos recabados por el equipo técnico (compuesto por seis profesionales de las áreas de marketing y orientación laboral, principalmente) unos 300 empresarios solicitaron durante la duración del proyecto información para fortalecer y extender sus empresas ya instaurada, la mayoría fueron mujeres mayores de 40 años.

Por otro lado, un total de 78 asistieron con la idea de emprender. De esta cifra, acabaron recibiendo una asistencia prolongada 68 personas y de esta cifra el 23% consiguió al final materializar su proyecto. Estos nuevos emprendedores asistieron ayer a la primera feria del emprendimiento que impulsa el área de Desarrollo Local en el municipio, que tuvo lugar desde las 10 hasta las 13.00 horas en las inmediaciones de la plaza de San Gregorio. La institución instaló cinco stands para que los nuevos emprendedores difundiesen sus productos a la ciudadanía.

Carlos Suárez, un joven que regenta un negocio online de productos energéticos, es uno de los participantes del proyecto de empleo que acudió esta mañana a la muestra. "Creo que el programa me ha proporcionado muchas herramientas que me han ayudado a impulsarme; sobre todo información sobre los trámites por los que debo pasar para iniciar mi actividad, solicitar subvenciones o promocionarme", expresa emocionado. Destaca sobre todo "el tiempo que he podido ahorrar con el asesoramiento que me han dado, ya que sin ellos habría tenido que averiguar solo cómo hacer las cosas y abría tardado mucho más tiempo.

Mónica Silva, propietaria de la tienda Toque de agua, reafirma las opiniones de Suárez. Es una de las emprendedoras que formaron parte del proyecto el año anterior. "Soy de las supervivientes", expresa con gracia. "Ha sido una experiencia súper recomendable porque el equipo te ayuda a desarrollar lo mejor posible la idea que tienes de negocio, te ofrecen una guía personalizada para sacar el mayor potencial a tu proyecto y al final consiguen que puedas llevarlo a la realidad", agrega agradecida.

La empresaria ha continuado vinculada al programa municipal, que en esta edición incluyó el apartado de consolidación de empresas. "Antes solo se ofrecía asesoramiento de emprendeduría, pero tras el éxito que registramos en años anteriores decidimos ampliar las acciones que ejecutamos", expresa una de las técnicos que forma parte del proyecto. Entre otros negocios que decidieron volver a formar parte de esta actuación se encuentra el Juan Jamón y La Cantina, que también estuvieron presentes ayer en el acto expositivo.

Por otro lado, aunque el programa ya ha concluido, desde el área de Desarrollo Local esperan que pueda volver a celebrarse una nueva edición en unos meses. "Creemos que este tipo de proyecto es una necesidad para el municipio, pues ayudan muchísimo a dinamizar comercialmente la localidad y a impulsar su tejido empresarial", expresó ayer la concejala, Lidia Mejías, que adelantó que ya se había solicitado al Cabildo insular los medios para renovarlo.