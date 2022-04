La entrada de tráfico por el asfaltado de la GC-1 provoca daños en el barrio de El Goro

Las obras de asfaltado en horario nocturno de la autovía de Gran Canaria -dirección sur- a la altura del cruce de Gando ha provocado el desvío temporal de vehículos por el barrio de El Goro desde el pasado martes, una situación que ha provocado el malestar general de los vecinos. En concreto, la comunidad asevera que la entrada de camiones de grandes dimensiones por las estrechas calles de la zona ha generado daños en las fachadas de las viviendas al no tener espacio suficiente para hacer las maniobras de giro en los cruces de vías. Para evitar esta situación, algunos miembros de la asociación vecinal Los Jardines tomaron la decisión de hacer guardia por la noche en la calle Platón (la vía principal por donde han transitados estas últimas noches los coches derivados) para facilitar la introducción del tráfico y evitar que continúen produciéndose más deterioros.

Desde el miércoles por la mañana, los residentes registraron en el Ayuntamiento de Telde un escrito explicando el problema que habían vivido la noche anterior. "Nos acabamos reuniendo con la concejala responsable, que remitió nuestro malestar al Cabildo", explica Lorenzo López, vicepresidente del colectivo vecinal, que agrega que se les acabó informando que la institución insular pondría una pareja de operarios por la noche para efectuar el control de la zona. "No ha venido nadie, así que hemos tenido que tomar nosotros la iniciativa", agrega el representante vecinal resignado.

Desde la administración, sin embargo, manifiestan que solo la primera noche se efectuaron problemas con el tráfico pesado. Para solucionarlo, afirman que anunciaron que los vehículos de gran longitud se introdujesen por el casco de Telde y permitiesen solo a los turismos entrar en El Goro. Pero no ha pasado así. López asevera que durante toda la semana han seguido entrando este tipo de vehículos al barrio. "De hecho, ayer -el jueves para el lector- entró un camión cisterna, algo que nos parece sumamente peligroso", alerta.

El Cabildo anuncia que el domingo será el último día en el que se ejecuten las obras en ese tramo

Sobre esta situación, otros vecinos piensan que la empresa adjudicada para efectuar los trabajos de asfaltado tendría que haber hecho un estudio de la zona antes de establecer la ruta alternativa para los vehículos. "Tenemos una señal a la entrada de la calle en la que se deja claro que no pueden entrar coches de más siete metros de largo", afirma una residente de la zona, que prefiere mantenerse en el anonimato. "De hecho, ni siquiera la guagua municipal tiene permitido entrar ahí, así que no tiene sentido lo que está pasando", añade.

Además, no es la primera vez que algo así sucede. Según explican desde la asociación hace algunos años que un vehículo grande también intentó introducirse en la calle Platón y acabó incrustándose contra la ventana de una de las viviendas. Asún así esto no es lo único que han denunciado de la situación. Los vecinos manifiestan su tremendo malestar por los ruidos que han ocasionado la continua entrada de tráfico. "Hay personas mayores en la zona que han tenido problemas para descansar", explican. Por otro lado, temen lo que pueda generar esta situación a largo plazo para el asfalto de las calles afectadas. "Desde hace tiempo que estas calzadas no están muy bien asfaltadas y después de todo el peso que han soportado estos días a saber cómo quedarán", manifiestan con preocupación los residentes.

El Cabildo anuncia de todas formas que solo queda una noche de trabajos en el tramo que afecta a este barrio, de domingo a lunes. Tras concluir continuarán avanzando por la kilométrica vía. El siguiente tramo que arreglarán será a la altura de el aeropuerto y el nuevo desvío será por el pueblo de Ojos de Garza. Cabe recordar que en cada actuación los operarios ejecutan el reasfaltado de 800 metros no lineales aproximadamente empleando para ello entre 300 y 400 toneladas de asfalto. Está previsto que los trabajos se extiendan dos semanas más, aproximadamente.