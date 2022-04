La Policía confía en erradicar las carreras ilegales tras detener a 42 conductores

La Policía Local de Telde ha estado durante años tras la pista de las personas que organizan carreras ilegales en las vías del municipio, pero parece que la incesante lucha ha llegado ya a su fin. Tras la detención de 42 personas implicadas en este tipo de pruebas deportivas, el cuerpo de seguridad confía en que no vuelvan a producirse por lo menos durante los próximos meses ningún evento similar sin consentimiento. Cabe destacar que esta es la primera vez que se lleva a cabo con éxito una intervención en carreras ilegales efectuadas en vías públicas.

"No es posible asegurar que no vuelva a pasar, pero lo que si podemos decir es que desde que se llevó a cabo la primera detención ya no han vuelto a realizarse y esperamos que esta situación perdure", asegura orgulloso el jefe de la Policía Local, Félix Ramos, que destaca que los organizadores de estos eventos aprovechaban las reuniones de los aficionados del tuneo (que se llevan a cabo usualmente los jueves en la explanada del área comercial de La Mareta) para planear los encuentros.

Las autoridades manifiestan que los automovilistas se desplazaban a altas horas de la madrugada a carreteras urbanas de titularidad municipal como la GC-10 (que atraviesa el casco de Telde) e interurbanas como la autovía, competencia de la Guardia Civil. "Planteamos una intervención policial conjunta que iniciamos en enero compartiendo la información y recopilando todos los datos que teníamos ambos cuerpos de seguridad", contextualiza Ramos.

Tras tres meses de investigación, en el que se utilizaron numerosos recursos como vehículos camuflados o drones para captar imágenes desde el aire, finalmente decidieron intervenir el pasado 31 de mayo. Más de 50 efectivos de la unidad nocturna de la Policía Local (que fue reforzada para esta ocasión), el subsector de tráfico y la unidad de seguridad ciudadana de la Guardia Civil participaron en esta actuación cortando los accesos de la GC-1 y el puente de acceso al barrio de Ojos de Garza, en donde estaba reunido el público.

Esa noche se llevó a cabo la detención de los tres automovilistas que tenían previsto correr con sus vehículos, que fueron trasladados a la Comandancia de la Guardia Civil en efectos de reseña policial para imputarles el delito. En los días posteriores se requirió al resto de conductores a los que se les había tomado datos durante la investigación de los meses posteriores. El atestado policial fue entregado el pasado viernes en el Juzgado de Guardia de Telde.

"Hemos intervenido y paralizado carreras en otras ocasiones, de manera puntual", agrega el responsable del cuerpo de seguridad municipal, que señala que en enero de este año decidieron iniciar una investigación exhaustiva. "Llevábamos un tiempo grabando con la unidad de drones y las cámaras de seguridad algunos de estos eventos y además teníamos la información de que se habían estado llevando a cabo con más frecuencia de la habitual", sostiene Ramos.