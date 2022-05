El gobierno local eleva al pleno un Presupuesto definitivo de 94 millones

El Ayuntamiento de Telde celebra mañana en las Casas Consistoriales el Pleno ordinario de abril, que incluye entre otros asuntos el expediente del Presupuesto definitivo de este año. En concreto, contará con una partida económica de 94 millones de euros, prácticamente la misma cifra que en el año anterior.

Si no surge ningún contratiempo, el documento podrá ser aprobado al contar con la presencia de Ángeles Alemán, la nueva interventora municipal (anteriormente jefa de servicio del área de Educación). La alcaldesa, Carmen Hernández, decretó hace dos semanas su nombramiento como medida temporal hasta que la Dirección General de Función Pública asigne definitivamente a un habilitado con carácter nacional. De hecho, está previsto que durante la sesión se dé cuenta de esta situación.

La partida económica fue aprobada de forma inicial sin el apoyo de la oposición

La aprobación de las cuentas generales apenas supondrá cambios para la gestión municipal con respecto al ejercicio pasado. Las cifras correspondientes a cada departamento permanecen prácticamente inalterables. Las áreas que se beneficiarán de un ligero incremento serán las de Vivienda, que contará con 1,8 millones de euros destinados (con la suma de otras aportaciones supramunicipales) a la reforma de las viviendas de San José de las Longueras y Jinámar; y la de Cultura.

Capítulo uno

Celeste López, concejala de Hacienda y Economía, desveló además hace unos meses que también está previsto el incremento del 3% para el capítulo uno, correspondiente al personal. De esta cifra además se destinará un 2% a la que recogen los presupuestos del Estado, anunció la edil. El resto será reservado para dotar económicamente las ofertas de empleo público.

Estos cambios, sin embargo, no convencieron a las formaciones políticas de la oposición durante la aprobación inicial de las cuentas en un pleno extraordinario celebrado a principios de marzo. Para la mayoría de los partidos opositores el nuevo documento económico no refleja las necesidades de la ciudadanía y, por tanto, no dudaron en criticar la situación financiera en la que quedará el municipio este año.

Los grupos echaron en cara durante su turno de palabra que el Gobierno local no hubiera tenido en cuenta ninguna de las enmiendas presentadas al Presupuesto y resaltaron en su mayor parte que la bajada de impuestos que había prometido el tripartito tras el pago de la deuda a los bancos (por la cual consiguieron librarse del Plan de Ajustes que los encorsetaba económicamente) no se veía reflejada en el documento.

El Partido Popular llegó a considerar que el Presupuesto debía volver al área de gestión económica para su reformulación «con el objetivo de que se incluyan políticas tendentes al desarrollo socioeconómico y sostenible», resaltó la portavoz, Sonsoles Martín.

Vivienda y Cultura son las únicas áreas en las que se efectúa un incremento presupuestario

Desde Ciuca, liderado por Juan Antonio Peña, se afirma además que este expediente carece de informes esenciales que entienden que deben estar recogidos. De esta manera, casi todos los equipos políticos tomaron la decisión de votar en contra del expediente. El Partido Socialista fue el único que decidió abstenerse durante la votación, ya que alegaron que sus enmiendas fueron rechazadas con argumentos sólidos y con la promesa de que serían incluidas el año siguiente.

Por otro lado, en esta sesión serán elevados otros asuntos relevantes como el documento modificado de la ordenanza reguladora del servicio de auto taxis del municipio y la aprobación definitiva de la ordenanza que regula el servicio de apuntadores del aeropuerto, por la cual se municipaliza el servicio. Según las últimas declaraciones del concejal del área de Transportes, está previsto que sea la empresa pública Fomentas quien lleve a cabo el control de la entrada y salida de taxistas en la infraestructura aeroportuaria.

Además la sesión estará aderezada (como ya es habitual) con un buen número de reconocimientos extrajudiciales de créditos. Es decir, reconocimiento de facturas de servicios contratados que aún no han sido abonados.