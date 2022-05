Telde busca un espacio temporal para instalar el centro de mayores

El Ayuntamiento de Telde buscará dependencias públicas acordes para acoger de manera temporal las actividades y talleres del centro de mayores. La alcaldesa, Carmen Hernández, anunció durante la sesión plenaria de esta mañana que llevarían a cabo esta actuación tras la denuncia efectuada por el Partido Popular sobre la situación de cierre del inmueble.

La formación de la oposición presentó una moción relativa a este asunto, en la que solicitaban conocer la situación concreta en la que se encuentra el edificio, ubicado en el barrio de San Gregorio. El concejal del área de Servicios Sociales, Diego Ojeda, manifestó que desde hacía algunos meses colaboraban estrechamente con el Gobierno de Canarias para tramitar la puesta en marcha de una serie de actuaciones de restauración y actualización de los sistemas de seguridad.

Sin embargo, los partidos de la oposición no se mostraron conformes con la explicación del responsable de este departamento y exigieron conocer las obras concretas que debían llevarse a cabo y los plazos necesarios. Sonsoles Martín, portavoz del PP, además echó en cara que el Gobierno hubiera permitido que el centro permaneciese cerrado durante dos años (desde marzo del 2020) sin siquiera prever dependencias alternativas para continuar realizando las actividades usuales de los mayores.

"El grupo El Gran Faycán no ha podido ensayar durante todo este tiempo porque no se le ha acondicionado un espacio, a pesar de que lo han solicitado", aseveró Martín, que además recordó que esta era la segunda vez que se llevaba a cabo el cierre de las dependencias para mayores. "La primera vez que pasó algo así los mayores se echaron a bailar a la calle como forma de protesta y al final resultó que se había cerrado su espacio con la excusa de acometer una obras que pudieron efectuarse después de su reapertura", criticó la concejala.

Aunque desde el Gobierno no especificaron qué tipo de trabajos deben acometerse en concreto, sí señalaron que se vinculan sobre todo al sistema eléctrico. "Industria nos ha ordenado que no puede abrirse el centro hasta que la red no esté actualizada, porque puede suponer un peligro grave para los usuarios", afirmaron durante la sesión. Sin embargo, desde el grupo político que presentó la moción lamentaron que "durante el tiempo de la cuarentena no se aprovechase para arreglar los desperfectos que tuviese el edificio, como hicieron en otros municipios".