El campo de tiro de Telde acoge competiciones y eventos a pesar de la orden de desalojo

El campo de tiro municipal de Lomo Pollo ha continuado en este último mes acogiendo competiciones deportivas y eventos musicales a pesar de que el 1 de abril el Ayuntamiento de Telde firmó un decreto para ordenar su desalojo. El club que ha gestionado hasta este momento las instalaciones se encuentra efectuando su actividad en precario, puesto que el convenio que mantenía con la administración fue extinguido y su contrato se encuentra caducado desde noviembre del año pasado.

Sobre esta situación la institución local solo ha informado de manera oficial que "están siguiendo los trámites administrativos y legales que marca la ley cuando se extingue un convenio". Sin embargo, fuentes cercanas afirman que la dirección de la entidad presentó alegaciones contra la resolución municipal. El área de Deportes recibió los documentos con los argumentos expuestos, que fueron derivados finalmente a la asesoría jurídica para su estudio. En el caso de que el Gobierno finalmente los desestime, deberán ejecutar una orden definitiva de desalojo que podría acabar por la vía judicial en el caso de no se cumplimente.

Varios tiradores han mostrado en este último mes su desconcierto y preocupación al continuar recibiendo invitaciones para participar en actividades de tiro en estas infraestructuras, pues consideran que tras el ordenamiento el espacio debería permanecer cerrado hasta la celebración de un nuevo concurso público para adjudicar de nuevo el servicio ofrecido en el campo. Algunos han decidido no participar en las actividades que se organicen en las próximas semanas por temor de que ocurra algún accidente durante las competiciones y el seguro no les cubra por encontrarse en un espacio gestionado de manera ilegítima.

La cantina que se ubica dentro del campo organiza un concierto este sábado

Por otro lado, la situación además queda agravada porque no solo el club de tiro continúa ejecutando su actividad en la infraestructura municipal de Lomo Pollo. La cantina ubicada dentro del campo deportivo, que mantenía un contrato no válido con la entidad desde hacía varios años, también sigue en marcha. La propietaria del negocio conocido como El Rincón del Tiro afirma que ella desconocía que se encontraba en una situación de ilegalidad hasta hace un mes, dando a entender que fue engañada.

Sin embargo, afirma que hasta que no reciba una orden oficial de desalojo no abandonará las instalaciones. De momento sólo organiza eventos musicales durante los fines de semana y señala que este mismo sábado acogerá un concierto de Pepe Benavente. La encargada de esta cafetería, que se encuentra en activo desde hace ocho años, asevera por otro lado que no puede abrir el negocio entre semana por carecer de agua en las instalaciones y señala directamente al club como principal responsable de esta falta de servicio, pues desde hace un tiempo mantienen una serie de desacuerdos que ha derivado en una mala relación.

De hecho, esta fue la razón por la que la administración advirtió que el club de tiro se encontraba usando las instalaciones con un contrato caducado. La entidad denunció a la Policía Local la celebración de fiestas en la cantina y tras recibir el acta policial, el Ayuntamiento entró en conocimiento del contrato ilegal que se había firmado entre ambas partes. En el decreto de desalojo dejan claro que "no disponía el club de habilitación para ello y ha incurrido en una extralimitación".