La Breña limpia sus senderos para celebrar su primera carrera de montaña

Los vecinos de La Breña han efectuado estas últimas semanas la limpieza y el desbrozamiento de algunos senderos rurales situados en los alrededores del barrio. La iniciativa, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Telde, ha sido impulsado con el objetivo de adecentar la zona de medianías del municipio para la celebración de la primera carrera del barrio y la de mayor altitud que se celebra en la localidad teldense, que tendrá lugar el día 25 del mes de junio

El evento ha sido organizado por una asociación deportiva Reto en Medianías, compuesta por cinco jóvenes de este núcleo poblacional. Araceli Martín, José María Martel, Ayoze Lozano, Iriome Herrera y Beatriz Pérez son los artífices de esta nueva competición, que toma el nombre de La Breña Trail. «Pretendemos dar a conocer la variedad paisajística que tiene esta zona del municipio, su biodiversidad y también atraer más visitas a nuestro barrio», expresa emocionada Martín. «Tenemos muchas ganas de que esto salga bien», asevera riendo.

Un plan de tres años

La organizadora confiesa que es la tercera vez que se intenta realizar la prueba. «Tuvimos la idea en el año 2020, pero no salió adelante por las circunstancias de la pandemia», explica la organizadora, que resalta por otro lado que en el ejercicio siguiente las condiciones tampoco eran óptimas. «Nos la arreglamos para ejecutar una carrera virtual: los corredores realizaban el recorrido por su cuenta y subían sus marcas a una plataforma», rememora.

Sin embargo, no podía ser lo mismo. Ahora, sin restricciones sanitarias, el colectivo trabaja incansablemente para sacar adelante este esperado evento. En realidad, la mayor parte de los vecinos de esta localidad cumbrera están cooperando para que sea una realidad. «Muchos negocios y comercios ubicados en el pueblo no están ayudando, así como el alumnado del colegio», agrega Martín, que asevera que los niños están pintando diseños para las camisetas que usarán los corredores el día de la prueba. No será la única tarea que tengan. «En el centro forman parte de una batucada, que queremos que esté presenten tocando el día del evento para animar a los participantes», adelanta.

El recorrido pasa por varios nacientes de agua, como la mina del Jacón o el pozo del Morena

La carrera contará con dos modalidades, ambas circulares: una de 20 kilómetros y otra más corta que alcanza los 10 kilómetros. El recorrido de la larga parte de la plaza del pueblo y cruza espacios como la Cima de la Montaña de Los Barros, el barranquillo de los Pezaditos, la zona de Cueva de La Morisca, La Solana en Cazadores y la reserva natural especial del Barranco de los Cernícalos, entre otros muchos.

«Es una ruta bastante divertida, en donde podrán apreciarse muchos recursos naturales, pero también es bastante exigente», alertan desde la organización. Por otro lado, señalan que una de las característica que hace a esta ruta especial es su paso por algunos nacientes de agua. En concreto, los corredores pasarán cerca de la mina de los Guideros y la mina del Blanquizal, en el barranco de los Cernícalos; de la mina del Cabezote, junto al Pozo del Moreno y de la mina de Jacón. «Podrán incluso para a refrescarse ahí si les hace falta», agregan.

La prueba deportiva será celebrada el 25 de junio, coincidiendo con las fiestas patronales

Álvaro Monzón, concejal del área de Medioambiente, recuerda que una cuadrilla de operarios ha ayudado estas semanas a la comunidad vecinal a desbrozar los tramos en peor estado para garantizar el tránsito de los corredores y recuperar su uso para los propios residentes y visitantes. Se han realizado actuaciones en el camino del Moreno (Barranco del Infiernillo), en senderos ubicados cerca de Lomo del Conde y en el viejo camino de herradura del Lomo de Cubas, «que ya ha sido incorporado en la cartografía oficial del municipio», sostiene.

La carrera se integra en el programa de actos de las fiestas patronales que organiza la asociación de vecino en honor a San José y la Virgen del Pino. «Lo que queremos al final es dar movimiento a la zona, que tiene mucho que ofrecer y siempre ha sido más considerado como un barrio de paso y no para visitar», expresa Martín, que junto a sus compañeros quieren cambiar esa visión.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el miércoles, 25 de mayo, aunque la organización plantea ampliar los plazos.