Telde estudia peatonalizar una decena de vías principales del Valle de Jinámar

El Valle de Jinámar podría experimentar un completo cambio radical. La construcción de una decena de plazas públicas y la peatonalización de vías principales como Fernando Sagaseta son algunas de las actuaciones que el Ayuntamiento de Telde plantea realizar pronto en el barrio, transformando por completo la imagen y el tránsito de la zona.

La administración ha retomado el plan de movilidad que presentó hace ya cuatro años, en donde se recogen estas novedosas actuaciones centradas en la reducción de la red de calzadas y apuesta por los desplazamientos peatonales. De este modo, se espera la construcción de nuevos espacios para viandantes frente a la entrada de colegios como el Hilda Zudán, el Pedro Lezcano, el Poeta Montiano Placeres o el instituto Agustín Millares Sall, así como del centro de salud, que se encuentra en la calle José Arjona Umpiérrez

Estas proyecciones, sin embargo, no han generado entusiasmo entre la comunidad vecinal. Al contrario, un buen número de residentes ha mostrado inconformidad con las acciones de peatonalización que la administración pretende acometer y, a través de una docena de colectivos, se inició hace apenas unos días una recogida de firmas para frenar la ejecución de este ambicioso proyecto.

Los representantes de estas asociaciones consideran que los proyectos diseñados supondrán la reducción de las zonas de aparcamiento, dificultarán el acceso de los servicios de emergencias o de transforme como las ambulancias o las guaguas (ya que las calles planteadas como alternativas de paso son mucho más estrechas) y además generarán más tráfico en horas puntas.

“Fernando Sagaseta, por ejemplo, ya es una calle en la que cuesta aparcar porque hay mucho movimiento, así que si encima la peatonalizan nos van a perjudicar muchísimo a los vecinos y también a los comercios que se encuentran ahí instalados”, explica Juan Medina, presidente de la asociación Solidaridad del Valle.

Por otro lado, recuerda que también hay intención de diseñar una red de carriles bici por todo el Valle, un proyecto que consideran que no tiene sentido. “Ya han instalado uno en la calle Manuel Alemán Álamo que nadie está usando, así que no entendemos por qué lo van a efectuar en el resto del barrio cuando tenemos muchas zonas de pendientes en las que ya se ve que no se van a utilizar”, agrega.

Los grupos vecinales se han marcado un límite aproximado de 2.000 firmas para presentar ante el Ayuntamiento con la esperanza de que el Gobierno replantee el proyecto. “Vamos a intentar conseguirlas antes de la celebración del próximo pleno ordinario, el que corresponde al 26 de junio”, agrega Aridane Montesdeoca, presidente del colectivo vecinal de la quinta fase del Valle, que además afirma que podrían llegar a presentarlas ante la Diputación del Común.

Por otra parte, desde la institución local aseguran que todavía no hay ningún proyecto cerrado y que el equipo del distrito está centrado en recoger las sugerencias y opiniones vecinales. Agregan que se están concertando aún reuniones con los principales colectivos afectados por estos sustanciales cambios para conocer sus inquietudes.

En este sentido, el concejal de distrito, Servando González, organizó el pasado viernes un encuentro con el alumnado del colegio Hilda Zudán en donde los estudiantes manifestaron su conformidad con la creación de una plaza frente al centro escolar.