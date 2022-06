Telde exporta arte

El municipio recupera diez años más tarde la muestra de artistas jóvenes Plácido Fleitas, un certamen que sirve de lanzadera a los ganadores para mostrar su arte no solo en la ciudad, sino también en la Casa de Vacas en Madrid y acudir como espectadores a la próxima edición de la bienal de Venecia.

La ermita de San Pedro Mártir se convirtió ayer en un hervidero de colores, texturas, estructuras singulares y sobre todo sensaciones. El recinto acogió el viernes la primera muestra de artistas jóvenes Plácido Fleitas que organiza el municipio de Telde desde hace diez años, un certamen que busca visibilizar el trabajo de creadores emergentes de la Isla y darles la oportunidad de impulsar su carrera.

En esta renovada edición del evento, la sala expositiva reúne la obra de Rebeca Reyes, Cristina Ortega, Lucas Alonso, Elena Afonso e Ignacio Torres, los ganadores del concurso, que fue organizado por el área de Cultura del Ayuntamiento de Telde. Sus propuestas fueron escogidas por un jurado conformado por los expertos Beatriz Sánchez, conservadora del CAAM, María Dolores Chamero, directora del Centro Cultural Casa de Vacas, David Pedrós, representante del departamento de Educación y Acción Cultural La Regenta, Saro León, de la galería de arte Saro León, y Sergio Domínguez, gestor cultural y escritor.

La recompensa es básicamente una lanzadera: los artistas no solo tienen la oportunidad de visibilizar su trabajo en la Isla, en el municipio de Telde, sino que además contarán con un espacio reservado en el centro cultural Casa de Vacas -ubicado en el interior del parque del Retino, en Madrid- durante el mes de agosto y también podrán viajar como espectadores a la próxima edición de la bienal de Venecia para conocer de cerca el movimiento artístico actual.

«La verdad es que el premio es una pasada», comenta ilusionado Ignacio Torres, natural de Santa Brígida. Nada más entrar en el recinto expositivo de Telde, a mano derecha, se encuentra su trabajo, que define como «un arte político que parte de la investigación de una problemática». El joven indaga en la mayoría de sus obras sobre «cómo se organiza el poder en este sistema y el control que se genera en los espacios públicos». Para materializar esta compleja idea se apoya en la acción performática. Su trabajo más llamativo consistió en la «apropiación de un espacio público». Torres colocó en plena Plaza Mayor de Madrid una serie de telas para imponer su derecho a utilizar ese espacio, pues considera que cada vez más se tiende a la privatización de zonas públicas como esta.

Elena Afonso utiliza su creatividad para sacar todo lo que amenaza con enquistarse en su interior. Su propuesta presenta una serie de cuadros abstractos, elaborados con finas líneas negras y doradas que se esparcen por el lienzo en direcciones inesperadas. Representan su sentir tras la muerte de un ser querido. «Fue una experiencia que me revolvió mucho, así que realicé esta serie para soltar todas las malas energías que no sabía soltar de otra manera», expresa. Cada uno de estos cuadros surgen como un regalo de despedida. «Decidí que no quería llevarle flores a la tumba, sino que prefería regalarle cuadros, y acabé haciendo esta colección».

Desde el interior partimos a la contemplación del paisaje externo. Cristina Ortega exhibe despiezado en tres fragmentos el resultado de un trabajo de contemplación de la playa de las Canteras. A través de una colección de fotografías, un vídeo y una pieza de cianotipia (la estampación de imágenes sobre una tela) «quería mostrar una problemática actual que se vive en las Islas Canarias», explica. Ortega considera que aunque el Archipiélago es considerado por todos como un paraíso «creo que a veces los propios canarios pasamos muy fugazmente delante de nuestro propio paisaje y no lo tenemos en cuenta como algo digno de contemplar».

Por otro lado, la obra de Rebeca Reyes destaca por su amor a la ilustración digital y al cómic. «Me gusta el concepto de leer más allá de las letras, porque pienso que en esencia somos seres visuales», defiende con pasión y admite que se presentó a este certamen porque «pensé que era una oportunidad única a la que no podría acceder más adelante, ya que estaba en el límite de edad para presentarme, 34 años». Piensa con firmeza que «todos nacemos artistas», pero aprovecha su visible entusiasmo para continuar trabajando.

Finalmente, Lucas Alonso cuenta con una decena de cuadros de corte realista que «abren una ventana de acciones que ofrecen salud». Sus imágenes muestran grupos de gente disfrutando de actividades que considera buenas para el espíritu, la mayoría al aire libre. El artista, que ha estado presente en numerosas ferias de Europa, aprovecha los espacios que visita para retratarlos. Por eso en sus obras pueden verse paisajes de Alemania, Francia o Austria, entre otros espacios. Eso sí, casi siempre incluye un drago sea el ambiente que sea. «Estoy contento por haber sido seleccionado, ya que todo lo que nos puedan impulsar a los artistas debe aprovecharse», asevera.

A fin de que la ciudadanía pueda conocer con mayor profundidad las propuestas de estos artistas el Ayuntamiento organiza visitas didácticas del 6 al 10 de junio, en horario de 10.00 a 13 horas.