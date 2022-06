Las fiestas de San Juan arrancaron ayer por la tarde con el pregón del periodista Nicolás Castellano. En su discurso, el teldense, que trabaja en la Cadena Ser, realizó un viaje desde sus recuerdos de juventud en estas mismas calles hasta los asuntos más acuciantes de la actualidad, especialmente de aquella que conoce más de cerca por su desempeño profesional, la vinculada con las migraciones humanas. Sus palabras dieron el pistoletazo de salida a una semana y media de actos festivos en el corazón de la ciudad.

Castellano arrancó el pregón explicando su temprana vinculación con estas calles: «Aquí me formé como adolescente inquieto y novelero, esto último me ha venido muy bien para la profesión, pero también en estos rincones y en algunos de sus edificios empecé a soñar con escribir y con viajar, con conocer a gente diversa, que me aportaran vivencias, cultura, sabiduría y también, por qué no, alegrías.

En sus palabras ante el público reunido en el rincón Plácido Fleitas tuvo recuerdos para sus hazañas juveniles en las noches del cercano Casino durante estas mismas fiestas, así como sus primeras incursiones en el mundo del periodismo, pero también repasó la actualidad desde los ojos de quien informa habitualmente sobre migraciones o conflictos como la invasión rusa de Ucrania: «La guerra es igual también en las antípodas, la muerte; las caras de miedo y horror que he visto en la mayor huída forzosa de población desde la Segunda Guerra Mundial desde Ucrania hacia multitud de países europeos es una de las peores experiencias profesionales que he vivido en estos 22 años».

Fin de semana completo

El primer fin de semana de las fiestas continúa hoy con el séptimo Encuentro Insular de Escuelas de Lucha Canaria, con la participación de unos 300 niños y niñas, que arranca a las 10.00 horas en la playa de Melenara. Por la tarde, a las 19.00 horas, en la Iglesia de San Francisco será el escenario del concierto lírico L’alba Separa Dalla Luce L’ombra y por la noche (21.00 horas), en San Juan, la segunda jornada del Fibra Sonora con El pilar Azul, Fajardo y Nimañana.

El programa festivo continúa el domingo (de 10.00 a 14.00 horas) en el colegio de infantil y primaria San Juan con el Torneo Escolar de Ajedrez Fiestas de San Juan 2022 y en la plaza de San Juan (10.00 horas) con la Exhibición Presa Canario. Mientras, el parque urbano, durante toda la mañana, acogerá una Jornada Agroecológica con talleres infantiles.