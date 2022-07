El Gobierno de Canarias ha ordenado el cierre del vertedero de Hoya Caldereta, según anunció ayer el portavoz de Ciuca, Juan Antonio Peña, en el turno de ruegos y preguntas del Pleno de junio.

El concejal sacó a colación el asunto ya que hace unos meses denunció que la empresa al cargo del recinto estaba efectuando una mala gestión de los residuos y que además estaba ocupando parcelas de titularidad privada. En este sentido, resaltó que la institución regional habia constatado que esto era cierto.

El Gobierno no hizo comentarios al respecto, a pesar de que Peña también solicitó conocer si habían solicitado a la entidad que pagase el canon que no había abonado durante todos los años de concesión. «Solicité conocer si había pagado la cantidad que debían y me contestaron del Ayuntamiento que no», agregó el responsable político.