Lucía Santana, la mujer que encaró el mar

Hasta que llegó su jubilación, no hubo motivos para que Lucía Santana Bolaños se alejase del mar. Ni las fuertes corrientes que incluso llegaron a volcarle el barco en una ocasión, ni siquiera su propio embarazo. No tenía miedo en embarcarse en su barco pesquero entre las revoltosas olas que caracterizan a la playa de La Garita, en donde se ganó el apodo de la pescadora por ser la única mujer en dedicarse a este oficio marinero.

Por su valentía, sus hazañas y el cariño que le procura la comunidad vecinal, la asociación de vecinos y patronato de fiestas La Sal prepara este jueves, 8 de septiembre, hacerle entrega de un reconocimiento, como parte de las fiestas en honor al Sagrado Corazón de Jesús que celebra el barrio esta semana. El colectivo busca así dar valor y visibilidad a la impresionante labor de esta mujer durante la década de los 50 en la costa del municipio y, en especial, en la playa de La Garita.

El acto, que tendrá lugar en la plaza del barrio sobre las 18.00 horas, estará presidido por la presidenta de la asociación, Julia Martel, y contará con la poetisa Paz Monzón, que leerá ante el público una poesía inspirada en Santana Bolaños, cuya historia sirve de inspiración a muchos teldenses. Asimismo, desde el área de Igualdad del Ayuntamiento, el concejal Jonay López también estará presente para conceder algunos obsequios de agradecimiento a la vecina, que actualmente reside en el barrio de El Calero.

Su escondite

«Mi abuelo, mi padre y todos mis tíos eran pescadores», afirma para explicar qué es lo que tanto le atraía del mar cuando era niña. Tanto era su devoción que no le importaba desobedecer cuando su padre le decía que no podía adentrarse con ellos en el océano. «Yo me escondía dentro del barco y me descubrían cuando ya estábamos mar adentro y no podían hacer nada», confiesa entre risas.

Sus ojos brillan al recordar sus años de trabajo en la pesca, un negocio que en ese entonces estaba achacado únicamente a los hombres. «Venían los pescadores de Melenara asombrados con todo el pescado que yo sacaba con mis redes», asevera orgullosa y admite que más de 1.500 kilos podía llegar a sacar en un día. «Sobre todo de caballas y bogas, que era lo que más se encontraba», puntualiza, aunque también recuerda las sardinas y los pejeperros.

Los vendía frescos o los dejaba secar al sol para que lo comprasen los vecinos de la playa, aunque también se acercaban comerciantes pescaderos de otros municipios para adquirir sus productos. «Vendía muchísimo, pero al principio no tenía licencia y me denunciaron», recuerda, aunque eso no supuso un impedimento. No sabía ni leer ni escribir, pero se sacó el título de patrona de barcos sin dificultad mediante un examen oral. «El examinador al evaluarme me dijo que sabía más de perca y barcos que él mismo», sostiene aún sorprendida.

No fue la única licencia que consiguió, sin embargo. «También me saqué el título de salvamento y socorrismo», agrega, algo que le sirvió durante los siguientes años al ser el mar de La Garita «muy traicionero». Las fuertes corrientes solían arrastrar ya en esa época a muchos hombres y mujeres que se bañaban en esa parte de la costa del municipio, por lo que en ocasiones Santana tenía que interceder para evitar que se ahogaran.

«Me ayudaba mucho Chano (conocido como el guapo)», recuerda con cariño, en referencia a Sebastián Quintana, un conocido personaje de la playa conocido por salvar a numerosas personas de morir entre el oleaje. De hecho, la caseta en la que vivió el gariteño durante buena parte de su vida (ubicada a pocos metros del bufadero) fue cedida por Santana Bolaños, que la construyó junto a su marido, Silverio Quintana, durante los años que vivió en La Garita.

«Conocí a mi marido en un baile, pero a él no le gustaba nada el mar», afirma. Aunque le ayudaba desde la orilla en todo lo que podía, él solo se mojaba hasta las pantorrillas. Tuvo cuatro hijos, pero solo uno (el más pequeño, que además nació el día de su cumpleaños) quiso seguirle los pasos como pescador. «Lo tuve con 43 años», afirma impresionada aún por las circunstancias y admite que no dejó de ir a navegar ni un día durante el tiempo que estuvo en estado. «De hecho rompí aguas estando aún en alta mar y tuve que volver lo más deprisa a la orilla para poder dar a luz en el hospital», agrega. «Ahora mismo sale al mar con uno de los barcos que yo mandé a construir», afirma.

Lucía Santana rememora sus hazañas con mucha alegría, por eso admite que le hace muchísima ilusión que desde La Garita quieran reconocer su labor. «No me lo esperaba para nada, pero estoy muy contenta», asevera emocionada, esperando que llegue ya el día. Por otro lado, las fiestas, que comenzaron el pasado domingo con el pregón a cargo de las vecinas Inmaculada García, Pinela Jiménez y Guayarmina Suárez, continuarán hasta este domingo, 11 de septiembre, con una actuación musical y un rastrillo solidario, así como una fiesta de agua y sal.