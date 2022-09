La ciudad de Telde retratada con agua y color

Desde las estrechas calles que componen el antiguo barrio de San Gregorio hasta el entorno natural que se expande a través del Barranco de los Cernícalos. Los paisajes, la arquitectura y el patrimonio cultural que hacen único y especial al municipio de Telde se encuentra reflejada en la Guía Ilustrada de Jaime Checa, que presentó el pasado viernes en las Casas Consistoriales su segundo libro de ciudades ilustradas.

Se trata de una nueva publicación autoeditada que el artista ha elaborado en un intervalo de seis meses. «Hice muchísimas visitas a los espacios que salen ilustrados en el libro», explica el artista, que apunta que la obra está compuesta por más de un centenar de dibujos en acuarela, complementados con textos informativos sobre la historia de la localidad, curiosidades sobre sus barrios y peculiaridades sobre sus edificios, piezas artísticas o incluso su flora o su fauna.

El libro saldrá a la venta a principios de octubre. «He tenido algunos problemas para la impresión; los plazos se han demorado, pero estará todo listo para dentro de unas semanas», agrega y señala que de momento será el mismo quien se encargue de venderlos, ya no que no colabora con ninguna distribuidora, hasta que acuerde su venta con algunas librerías locales. Hasta el momento que eso sea posible, los interesados también tendrán la posibilidad de observar algunas de las ilustraciones que se incluyen en el libro en la sala de exposiciones de las Casas Consistoriales.

Checa aprovechó la presentación del proyecto para inaugurar de manera paralela una muestra de su obra. En concreto, la exposición recoge una pequeña selección de apenas 30 láminas. «Escogí las más características y las que más me gustaban de las que aparecían en el libro», resalta el artista, que desvela que también hay otras ilustraciones inéditas de mayor tamaño. El espacio estará abierto para visitas de lunes a viernes en horario de 10 a 14 horas. Además, el autor estará presente algunos de estos días para acompañar y explicar su trabajo a quienes quieran conocerlo con mayor profundidad. Por otro lado, las piezas están también a la venta, en un intervalo de precios de 60 a 230 euros, aproximadamente.

La idea para desarrollar este trabajo surgió hace aproximadamente dos años, cuando publicó un libro similar enfocado en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. «Funcionó súper bien», asevera el autor orgulloso, pues revela que el proceso para sacarlo a la luz fue bastante complejo. «Yo dibujo, escribo, hago el diseño gráfico y lo único que delego es la impresión», explica. Mereció la pena, eso seguro. «Se han vendido más de mil ejemplares, algo que no me esperaba para nada», destaca.

Tras comprobar que esta primera publicación tuvo su éxito, decidió emprender un nuevo proyecto. «Pensé que estaría bien realizar una serie de todos los municipios de la Isla», desvela. El artista se ha dedicado a investigar durante este año sobre los espacios más icónicos de la localidad teldense, como la playa de Tufia o el barrio de San Juan, así como a descubrir zonas que desconocía por completo, como es el caso del campo de volcanes del barrio de Rosiana.

«Quise comenzar el proyecto con este municipio porque ya tenía varias ilustraciones de sus paisajes», admite, pues desde hacía algunos años elaboraba dibujos para ilustrar los artículos que el historiador Jose Manuel Espiño publicaba en internet. Checa ha aprovechado su relación para indagar en la historia del municipio, así como los conocimientos del cronista oficial, Antonio González Padrón, y de otros expertos. «También me he ayudado de los propios carteles informativos que encontraba en los sitios que visitaba para ubicarme mejor», explica.

De esta manera ha podido elaborar una guía completa que no sólo contiene fragmentos de la historia municipal, sino que también desgrana el origen y peculiaridades de elementos que forman parte de la iconografía teldense como la imagen de El Cristo de la Basílica de San Juan o la escultura de El Neptuno de Melenara, entre otros. Asimismo, incluye algunos mapas para que el lector pueda hacerse una idea de donde se ubican los lugares más emblemáticos y además pueda situarse mejor si desea visitar algunos de estos rincones. La costa, el casco histórico o el Barranco Real (en donde está ubicado el corredor paisajístico) son algunos de los espacios que han sido reflejados en estos planos.

Pero no termina ahí. Checa también ha retratado la fauna y la flora que puede encontrarse tanto en la cumbre como en los fondos oceánicos. «Quería que fuese una auténtica guía que pudiera usarse para conocer el municipio; que puedas llevarla contigo para hacer turismo o viajar a través de sus páginas desde la comodidad del hogar», apunta. Incluso añade un pequeño glosario de palabras canarias para facilitar aún más la lectura a los que adquieran el libro.

Descubrimientos

«He descubierto muchas zonas que desconocía y aspectos de la localidad de los que no era consciente, a pesar de que suelo visitar mucho el casco y la costa con mi familia», confiesa el artista, procedente de Las Palmas de Gran Canaria, bajo el velo de una agradable sorpresa. «Creo que esta localidad tiene mucho potencial, incluso me parece que en la Isla no hay otro sitio con tanta variedad», afirma convencido, aunque añade que «me parece que no está tan bien aprovechado».

«Por ejemplo, el barrio de San Francisco me parece espectacular; es un lugar con muchísimo encanto, pero no ves a mucha gente paseando por ahí normalmente y creo que es porque muchas personas de fuera no conocen su existencia», reflexiona. Piensa con optimismo que el libro puede servir para visibilizar y dar valor el extenso y rico patrimonio arquitectónico, arqueológico y natural que posee. Y desde el Ayuntamiento de Telde también, ya que le han reservado unos 50 libros aproximadamente, que serán repartidos entre las diferentes dependencias municipales.

Checa sabe que no es el primer libro que se escribe sobre la historia del municipio, pero espera que la versión ilustrada ayude a acercar un poco más a la gente. «Por lo menos, lo que me ha dicho mucha gente sobre el libro que hice de la capital, es que es muy accesible», sostiene. «Los dibujos entran mejor que largos párrafos de texto, así que es una forma un poco más dinámica para conocer la ciudad», agrega, resaltando que está pensado para el disfrute de todas las edades.

Lo curioso de Jaime Checa es que apenas comenzó a dibujar con acuarela hace tres años. «Al contrario que muchos artistas, yo empecé dibujando en digital», explica. Sin embargo, expresa que durante la cuarentena dio rienda suelta a su creatividad y decidió probar con la acuarela, un método que acabó conquistándolo por completo. «Realmente me sentí atraído a través del movimiento de urban sketchers, que conocía a través de las redes sociales», explica.

Se trata de una práctica que impulsa el dibujo in situ. «Muchas de las ilustraciones que incluyo en este libro están realizadas así: iba a un punto de la ciudad que me gustase y lo pintaba directamente», agrega. En otras ocasiones optaba por sacar una fotografía y reproducirla después en su casa. «Aunque los dibujos tengan el mismo estilo, realmente se puede notar cuales están hechas con esta práctica y cuales no», explica. El truco está en los detalles, «los que hice en casa son más minuciosos». Tras unos años indagando en la técnica de acuarela, Checa admite que ahora le gusta mucho más pintar de esta forma. «Creo que es más interesante y también más bonito», afirma.

Sobre su próximo proyecto en este formato, explica que aún no lo tiene claro. «Quiero seguir con la serie de municipios, pero todavía no sé cuál será el tercero: primero quiero ver hasta que punto funciona este de Telde», explica. Aunque a juzgar por el éxito que obtuvo con el de Las Palmas de Gran Canaria, no tendrá ningún problema.