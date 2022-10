Una cerveza de oro en San Gregorio

Juan Castro, maestro cervecero afincado en San Gregorio de Telde, ha logrado el primer oro en el VII Certamen Internacional de Cervezas Artesanas de Mallorca. La ganadora es la Crafto Pelaso, una birra que nace «como homenaje a los bomberos de Gran Canaria». Aconseja no usar vaso frío; servirla tirando a templada y siempre con espuma para que no se oxide. Porque la vida es muy corta para beber mala cerveza.

Juan Castro, maestro cervecero en Jaira Brewing está, a sus 35 años, que se lo rifan. Viene del mundo de las letras y se enredó en esto del lúpulo casi por casualidad, tras asistir a un par de degustaciones y de cursos de elaboración.

En España no existe el título de maestro cervecero, así que va a cursar una formación equivalente en la Universidad de Alicante. Empieza la semana que viene, con la resaca del éxito aún en ebullición. Su Craftro Pelaso acaba de obtener en Mallorca el premio a la mejor cerveza artesana internacional en la modalidad american brown.

No es su primer éxito. Tras varios años en Pa las birras canarias, asociación que fomenta la cultura de la cerveza en las Islas, Juan Castro fichó en 2018 por Jaira, marca con la que obtuvo el primer galardón a una birra artesana en la historia de Canarias. El nombre de la creación, Buchito. Luego llegaron dos reconocimientos más en el Barcelona Beer Festival, siempre bajo el paraguas de Jaira, sello al que sigue vinculado y para el que ahora elabora en exclusiva su cerveza Craftro.

«La gente de Jaira me llamó porque vieron que era un flipao de la cerveza. Y ahí sigo, haciendo un montón de tipos de cerveza para ellos y ahora también para mí», revela Castro.

Todos los grandes momentos de su vida han estado acompañados de una cerveza. «Eso fue lo que me enganchó», explica el teldense, porque «después de los estudios, del trabajo o de una sesión de olas con los amigos, siempre había una cerveza sobre la mesa, incluso para ahogar las penas si te dejaba la novia o se moría alguien».

Ese valor sociocultural de la cerveza, «al que no se ha dado su importancia real», lo atrapó para siempre y lo llevó a descubrir «posibilidades infinitas» como bebida gastronómica, porque si fusionamos sus cuatro ingredientes principales, que son el agua, la malta (procede de cualquier cereal), la levadura y el lúpulo, sus posibilidades se disparan hasta el más allá. «Puedes añadirle cualquier alimento para buscar un sabor especial o diferente, hasta fruta», enfatiza Castro.

En ese mundo de cervezas vivas, sin aditivos y con ingredientes naturales, importa más el contenido que el continente. «Lo humano de la cerveza es lo que más me gusta, que lo artesano tenga tanta importancia como la conversación que tienes con un amigo», insiste, porque «el tiempo es lo único que tenemos y la vida es muy breve para beber mala cerveza».

Ninguna buena historia, además, se inicia con una ensalada sobre la mesa, sino con una cerveza entre los dedos. Y El Dojo, su cervecería en San Gregorio, parece un buen sitio para desarrollar. Hay cine en las paredes, Bruce Lee o Tarantino incluidos; un futbolín; madera y un montón de consolas retro que confieren al local cierto toque social.

«¿Te acuerdas cuando venía el vecino a jugar al Mortal Kombat y se juntaban cinco más y el mando no paraba de rular?». Pues eso, ilustra Castro, que añora lo «guay» de esas tardes. Porque antes, si querías divertirte, tenías que ir a casa del vecino a jugar.

Con esos recuerdos de la infancia y «respeto» a la música está hecho El Dojo. «No dejamos poner reggaeton, más que nada porque hay muchos locales así y pocos con música alternativa. Es un sitio pequeño y humilde para estar con los amigos», aclara su propietario.

La carta de la cervecería es adaptable a la comida sin gluten, incluso disponen de diez a doce cervezas sin esta proteína, de las cuales el propio Castro elabora dos. También son habituales las catas de degustación, especialidad de la casa, con cervezas para todos los gustos, siempre artesanas, claro.

Es, desde luego, un local distinto en Telde, donde echa de menos más diversidad de negocios, «porque el municipio tiene mucho que ofrecer y hay sitios cerrados con alquileres muy altos», lamenta desde su condición de emprendedor.

También anima a los aficionados que se hagan con uno de esos kit para hacer birras en casa, pues han servido para «democratizar esta bebida». Por ejemplo, en la Cabaña del Cervecero, en Tamaraceite, puedes hacer un curso y lanzarte a practicar en el garaje. «Con pocos ingredientes y mucha higiene, tienes montón de posibilidades a tu alcance. En Canarias hay nivelazo de gente haciendo cerveza casera», destaca.

El problema es que, en el resultado, suele intervenir el factor suerte, porque es complicado volver a repetir el mismo sabor, aunque cada vez se controla más. «Mi consejo es que no lean tanto en Internet y cuiden la higiene. A todos nos salen cervezas malas, que saben a vinagre, pero con paciencia e higiene en los equipos, tendremos una buena cerveza».

Juan Castro aconseja no servir nunca la cerveza en vaso frío, porque luego aparece el calor, su contenido se condensa y las moléculas se separan. «Así se estropea organolépticamente», aclara. Y sin espuma, se oxida. Por eso hay que servirla en un vaso que genere siempre espuma.

Otra cuestión que influye es la temperatura, porque cuanto más se atempera, más matices encontramos en su sabor. Y al contrario, cuanto más fría, menos matices. «Si el fabricante te dice que te la bebas fría, con limón, tomillo y laurel, lo que quiere es camuflar el sabor de lo que te está vendiendo», revela.

El coste de una cerveza artesana, eso sí, es diez veces mayor que una industrial. Pero por tres euros puedes encontrar botellas de calidad. Eso no quiere decir que la industrial sea mala, sino que obedece a otros factores de producción, como el tiempo. La artesana, asegura Castro, sólo hay que saber cocinarla. «Nada de monóculos, 500 folios y dar la chapa en la cata. La cerveza no es un producto elitista, ni clasista. Si te huele a aceituna y no a maracuyá, pues te huele a aceituna, y ya está», sostiene.

El sabor de La Pelaso

Y entre consejo y consejo, admite que se siente abrumado por la repercusión del premio. Al concurso se presentaron miles de cervezas, 88 en su categoría. Le sorprendió que China, con cero tradición cervecera, lograse un bronce. El país que más reconociemientos obtuvo fue Francia. En España, pocos, entre ellos, La Pelaso de Juan Castro, «un homenaje a los bomberos de Gran Canaria». Así son las cervezas del teldense, siempre con una historia detrás. Cheby, diseñador local, hace las etiquetas. «La llamamos así porque tenemos un amigo común que es bombero», aclara.

La Craftro Pelaso es una american brown ale con un marcado sabor a pan tostado, ligeros recuerdos dulces y bastante aromática, en la que se perciben la vainilla de Madagascar y los copos de avena sin maltear, describe el teldense.

También presentaron al certamen otras tres creaciones: La Oda Nobunaga, que es una wheat IPA bastante aromática y sabrosa con lúpulo japonés Sorachi, un homenaje al primer gran unificador de Japón; la Cangrejo, una american IPA homenaje a la amistad que mantiene Juan Castro con el que es su amigo de toda la vida, además de ilustrador de Craftro, Cheby, con un sabor bastante clásico en le que predominan los lúpulos amarillo y Simcoe; y la Dojo Lager, una Internacional Palé Lager bastante universal porque, además de ser apta para celíacos, es la caña oficial de El Dojo, ligera y muy sabrosa, aseguran sus creadores.