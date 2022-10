Telde destina 314.473 euros para pagar las fiestas que restan hasta las elecciones

Telde ha aprobado una partida de 314.473 euros para celebrar las próximas fiestas en el municipio, desde las de San Gregorio del mes que viene, hasta las de San Juan en junio del próximo año, con las elecciones locales de mayo en medio de ambas celebraciones patronales. El presupuesto también incluye los actos propios de la Navidad, Reyes Magos y los carnavales, según se desprende del acuerdo adoptado ayer por la Junta de Gobierno Local.

Se trata de una encomienda de gestión a la empresa municipal Gestel para que esta tramite y ejecute todas las acciones y contrataciones necesarias para realizar los festejos.

El concejal responsable del área, Servando González, explica que se ha optado por aprobar el gasto de manera conjunta para agilizar las tramitaciones de esos expedientes. Las fiestas patronales de San Gregorio están a la vuelta de la esquina y, al celebrarse las elecciones antes de San Juan, también es necesario dejar organizado todo el calendario de actos festivos, asegura el edil.

El próximo paso es que Festejos pase a Gestel una propuesta de actuación y ésta la ejecute, aunque el departamento municipal sigue manteniendo toda la competencia organizativa de las fiestas, optándose por esta colaboración con Gestel para acelerar las contrataciones.

González añade que están trabajando con los comerciantes de San Gregorio para diseñar el programa de actividades, entre otros colectivos. El gasto estará en torno a los 30.000 euros, quedando el resto, sobre todo, para Navidad, Reyes y Carnaval.

La oposición, en cambio, cuestiona que se apruebe un gasto sin existir antes una propuesta concreta de actuación, según el portavoz de Ciuca, Juan Antonio Peña, pues queda menos de un mes para las fiestas patronales de San Gregorio, y Gestel no tiene aún ninguna indicación para organizar esa semana de celebraciones.

El gobierno municipal también ha liberado una nave en el polígono industrial del Maipez, en Jinámar, con la finalidad de que Festejos la use como almacén de material, maquinaria y utillaje, como los diferentes atrezos y escenarios propios de estos actos. Los trabajadores dejan así la sede del barrio de El Caracol debido al estado «deplorable» de las instalaciones, que no son municipales, sino arrendadas a un particular.

El Ayuntamiento también ha autorizado la construcción de un edificio de tres plantas y 22 viviendas en La Herradura.