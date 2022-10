Esta es la historia de la estatua de Neptuno de Melenara

'Neptuno saliendo del mar'. En el año 2001 se colocó esta famosa estatua que comanda la playa de Melenara, en el municipio grancanario de Telde.

Diseñada por Luis Arencibia, esta construcción de 4,20 metros de altura, se alza sobre un montículo de piedra volcánica en la zona sur de la playa. En su día, la instalación de la estatua causó un gran revuelo y preocupó a la ciudadanía teldense por su aparente fragilidad.

A lo largo de los años, este Neptuno -o Poseidón para los más puritanos de la mitología griega-, ha sufrido varios desperfectos.

Muchos niños y no tan niños jugaban alrededor de la estatua, dañando así sus brazos y manos. Eso sumado al propio oleaje le costó un brazo y la desaparición temporal de su tridente en noviembre de 2010.

Con un coste de 23.184 euros, se reparó en 2017. Ahora reforzada con barras de acero inoxidable y soldada a la roca sobre la que se erige, además de haber sido cubierta de grasa para prevenir la escalada de las personas que nadan por los alrededores y evitar así futuros destrozos.

Variedad de opiniones

La presencia de esta estatua en la playa de Melenara divide a la gente que expresa cada uno su opinión.

"Un monumento no demasiado original salvo porque está en el mar, encima de una roca. Lo de poner a Neptuno en el mar no me parece la idea más original del mundo. Despersonaliza un poco el paisaje. La escultura en sí como obra artística está bien acabada, aunque imita el arte clásico sin aportar modernidad, algo que dice mucho de la pobreza cultural de este municipio al que no ha llegado el siglo XXI", critica el usuario madrileño viajerocopernico en Tripadvisor.

"Que se lo lleve el mar más monumentos a nuestros antepasados a nuestra cultura no a un ser mitológico de otros países", expresa un vecino de la zona.

Pero no todo son malas críticas hacia esta estatua. "Cuando llegas a la Plata de Melenaras lo primero que te llama la atención es está escultura del Dios Neptuno que emerge desde el mar. Tus fotos de la playa tendrán como protagonista con toda seguridad a este personaje", comenta Gloria, de Vigo, que visitó la zona en enero de 2020 antes del estallido de la pandemia de la Covid-19.

Mitología

Según cuenta la mitología y describe Pierre Grimal (1982, s.v.‘Poseidón’), Neptuno (nombre griego del dios griego Poseidón) era el dios del mar y uno de los Olímpicos. Cuando los dioses se dividieron el mundo a Poseidón se le asignó el dominio sobre mar y se le otorgó también el poder de desatar tempestades y oleajes y hacer nacer pozos o charcas en tierra.

Cuando los humanos empezaron a crear ciudades las deidades decidieron escoger en cuáles se les veneraría. Ocurrió más de una vez que varios dioses escogieran la misma ciudad. En estos casos, Zeus nombraba unos jurados que decidían a qué deidad se rendiría culto. Cuando Poseidón perdía contra alguno de sus hermanos o hermanas desataba desastres naturales que arrasaban las ciudades.