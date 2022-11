Los nuevos artesanos: las vasijas de Sahun

Andrea López Sahun no ve tres en un burro. Sin sus gafas o lentillas apenas es capaz de percibir lo que tiene a unos cuantos metros como sus polvos para pintura, las tazas y platos que ostentan las estanterías o el horno en el que seca sus creaciones de cerámica. Su taller, custodiado por una perrita que descansa entre las obras artísticas es la libertad que la joven necesitaba.

López estudió Diseño Tridimensional en Inglaterra y se especializó en cerámica y madera. Al finalizar la carrera regresó a Gran Canaria y comenzó a trabajar como diseñadora gráfica. "Pero no me apasionaba porque estar todo el día delante de un ordenador no era lo mío ni lo que yo había estudiado", aclara la artesana que necesita estar en contacto con los materiales.

Recientemente López ha conseguido el carnet de artesana de la Fundación para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria (Fedac). La ceramista forma parte de los 18 nuevos artesanos que han recibido el distintivo.

La situación geográfica dificulta la expansión del negocio al tener que pagar aduanas para enviar fuera de Canarias

Al finalizar su etapa como diseñadora gráfica tuvo "una pequeña crisis" y decidió comenzar una carrera de azafata en vuelos interinsulares durante dos años. En este tiempo comenzó a hacer cerámica de nuevo gracias a encontrar a una mujer que elaboraba piezas para vender a hoteles y le permitió compartir su estudio con ella. Al principio era un pasatiempo mientras seguía volando, por lo que sus creaciones las regalaba a amigos o familiares. Precisamente fueron estos los que insistieron a la joven en que creara una cuenta en la red social Instagram para mostrar al mundo su trabajo.

El año pasado descubrió un mercado en el Mogán Mall para el que era necesario ser autónomo y decidió dar el paso. "Me tiré directa a la piscina, fui al evento y meses después se me acababa el contrato de azafata", por lo que tomó la decisión de cambiar el traje de aviación por el delantal y el barro. "Me di cuenta que no quería volar porque no me apasionaba, mi cabeza iba a explotar necesitaba algo que me produjera un reto", explica la joven.

Fue entonces cuando su padre le dejó el taller ubicado en Telde y siguió asistiendo a mercados mientras mantenía la publicidad en redes sociales de su marca Sahun. "Me dio mucha libertad tener mi propio taller, es mi espacio y no dependo de nadie" y cuenta que un tiempo después consiguió el horno de segunda mano al que ha bautizado como Ingrid en honor a su antigua propietaria que falleció. Antes de poder comprar su propio horno tenía que transportar las creaciones en una caja hasta Ingenio con los riegos que suponía.

Al expandirse también comenzó a impartir talleres de cerámica para mostrar a la gente el proceso de elaboración de una pieza desde cero. "Las personas piensan que es como jugar con la plastilina, la haces hoy y la tienes mañana" y en realidad la elaboración para una sola pieza dura tres semanas entre horneado y secado. "Yo sé que la artesanía como el arte no se le puede poner un precio pero si lo hacen ellos mismos sabrán el valor y no harán comparaciones con lo que vende el chino porque es una elaboración que no la ha hecho una máquina", añade.

El cariño de lo imperfecto

Lo hecho a mano nunca es perfecto, cada taza, plato o jarrón es único porque se hace uno por uno. En sus estanterías la artesana guarda tazas con palabras canarias, navideñas, macetas con caras o platos muy coloridos.

La mayoría de sus clientes realizan sus pedidos a través de Internet. "Las personas me piden artículos relacionados con ellos, sobre todo las tazas", asegura y pone el ejemplo de una usuaria que quería regalar una taza a su pareja con la flor que les unía. "Me dan una pequeña historia y yo voy buscando imágenes y transformándola en un dibujo", apunta.

La ceramista apunta que en la Isla hay pocos proveedores para comprar los materiales, por lo que tiene que comprar el barro en la única tienda que hay en Gran Canaria y los esmaltes a través de Internet. Los envíos al exterior también son un freno para el negocio porque a los clientes de la Península tiene que especificar que no se hace cargo de los gastos de aduanas. "No sale rentable para el cliente, yo tampoco compraría a la Península si el coste se me encarece", lamenta.

"No pensé que llegaría a donde estoy hoy", asegura López. "Yo acabé la universidad hace tiempo y había cosas que ya no me acordaba y tuve que ir practicando y actualizarme con técnicas y productos que han surgido nuevos", añade. La artesana ha vivido un gran periplo hasta conseguir lo que dispone hoy, un taller, un horno propio y la libertad de poder hacer sus propias creaciones organizándose a su manera. "Me gusta hacer piezas que sean estéticas pero funcionales", valora como resumen de su obra la ceramista que se ha hecho a sí misma.