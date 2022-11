Sin cochitos, voladores ni ganado en las fiestas patronales de Telde

Un vecino se pasea por las ramblas de San Gregorio con Lucio, un carnero de cuatro años que ayer se convirtió en el centro de atención de las fiestas de Telde, casi tanto como el puchero de medio día o el concierto nocturno de Cristina Ramos y Benito Cabrera. ¿El motivo? No había feria de ganado y los niños se quedaron encandilados con el animal. Su dueño lo llevó para protestar por la organización de las fiestas.

Sin cochitos para los más pequeños, voladores o la feria de ganado y su ordeñá. San Gregorio celebra su día grande entre críticas vecinales por las pocas actividades organizadas para las familias, sobre todo hoy, festivo en el municipio y día del compatrono de Telde.

Sin la afluencia de otros años, vecinos como Luis Martel, acompañado de su hijo y de su hermana, se lanzaron a las ramblas de Los Llanos a pasar la mañana. «Es una pena que redujeran notablemente los actos», opina Martel, que echó en falta los cochitos y los animales para entretenerse por con la familia. También, la víspera del festivo, los tradicionales voladores, que este año tampoco iluminaron el cielo teldense.

Ese ambiente descafeinado, como de sopladera pinchada, se hizo realidad en una esquina de la plaza. Allí, cerveza en mano, estaba Luis González, de 75 años, con su carnero Lucio, un hermoso ejemplar con el que todos quería fotografiarse. «Vengo todos los años y estoy en primera plana con cuatro o cinco ovejas sueltas, pero este año no me llamaron y me vine con Lucio aquí arriba para darle en los besos a más de cuatro», explica González, contrariado por la ausencia de feria en esta edición.

Veinte alumnos de Hecansa preparan los garbanzos, la verdura y los 40 kilos de carne del plato estrella

El carnero del improvisado pastor urbano iba sin correa calle abajo, mientras niñas como Clara y su madre Vanessa se paraban para sacarse la foto porque «nunca habían visto una oveja».

Cuenta González que su mascota estaba destinada a llamarse Lucía, como su nieta, pero nació macho y le cayó encima lo de Lucio. «No hay feria por motivos sanitarios, de presupuesto y de organización, pero hay que cuidar las tradiciones», se queja el lugareño. Todo, en esta ocasión, se dejó para el final, en parte por los problemas derivados de la falta de interventor municipal.

Pero no todo fueron caras largas en el día grande de San Gregorio Taumaturgo. Juani Rojas y Saro Sosa, dos veteranas de las fiestas, le dieron «un siete» al puchero que cocinaron los veinte alumnos del primer ciclo de gastronomía de Hecansa, dirigidos en la misma plaza por el profesor Francisco Javier Pérez Alonso.

El secreto, revela el cocinero, está en prepararlo todo en el mismo caldo que van soltando los ingredientes. Hubo batatas, coles, calabacín, zanahoria, pasas, pera, habichuelas, piña, calabaza, calabacín, papas, garbanzos y 40 kilos de carne de puchero de ternera, pollo y gallina. En total 350 raciones para las que se hicieron pequeñas colas en la plaza.

Rojas y Sosa, exigentes ellas en la cocina, le dieron un siete al puchero porque estaba «flojo de sal». Con la música, eso sí, fueron más espléndidas, pues le pusieron un diez a la Asociación Cultural Entre Amigos, que presentó su último trabajo discográfico, 35 años contigo. Esto fue el sábado por la noche, mientras que Cristina Ramos y Benito Cabrera estrenaron Hacia la raíz, plato fuerte de las fiestas y cierre del día de ayer.

«El puchero estaba de siete», dicen Saro Sosa y Juani Rojas, dos vecinas que vibraron con los conciertos

Antes, por la tarde, se celebró la eucaristía y la procesión de San Gregorio por las calles del barrio, las mismas que por la mañana acogieron una muestra de fotografía y de artesanía, con las muñecas de Carmen Crespo, que las vendió todas; los jabones naturales de Antonia Quintana, o los pendientes hechos con alas de mariposa y envueltas en resina de Daniel Lacoban, por citar algunos de los 15 puesteros.

También hubo juegos tradicionales para los más pequeños, un taller de Garrote Tradicional por la Escuela Maestro Paquito Santana, una exhibición de Hap-kido y de Taekwondo del Gimnasio Han Kuk, actuaciones folclóricas y la degustación del tradicional potaje canario, que en esta edición fue más bien un puchero.

La fiesta sigue hoy con talleres y actividades infantiles en la plaza de San Gregorio (16.30 horas) y el XI Encuentro de la Agrupación Folclórica Cendro (20.00 horas). El domingo termina la programación con el XXIII Torneo de Ajedrez Escolar Memorial Juan Martín de la Nuez en el CEIP San Juan (10.00 horas).