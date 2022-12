Los vecinos que fueron cineastas

Por dos días los vecinos del barrio teldense de Valle de Los Nueve se han convertido en directores de cine. Una quincena de habitantes de este zona rural del municipio han realizado un corto que trata la belleza de la cotidianidad para ver la vida en su hogar con unos ojos diferentes. La propuesta parte de la productora Digital 104 que ha lanzado el proyecto ‘Tan cerca, tan lejos’ para acercar el cine a los barrios rurales de las grandes ciudades de Gran Canaria y Tenerife.

La arquitecta y directora Marta Torecilla impartió un taller a los vecinos donde presentó las principales ideas y referentes para llevar a cabo la grabación. "Les voy a presentar a una cineasta que me gusta mucho que es Agnès Varda, es una cineasta francesa que trabaja en sus obras documentales con personajes reales y además traigo bastantes referentes del mundo de la literatura como Georges Perec que también presta mucha atención a un trabajo de la observación, de simplemente pararnos a mirar lo cotidiano", indica. "Una de mis propuestas es que para hacer cine no hace falta contar una historia de ciencia ficción", explica Torrecilla, que acompañó a los vecinos en la grabación para guiarles y se encargó de la edición del producto audiovisual. "El anterior fragmento del libro me recordó a la casa de mi padre", indicó durante el taller una de las vecinas.

Durante el rodaje se tomaron algunos puntos de referencia que son clave para los habitantes de la zona como la iglesia o la plaza del pueblo. "Les quiero concienciar de que tienen una mirada y pueden ver los espacios diarios de forma diferente", explica Torrecilla que parar ella fue la primera vez que paseaba por el barrio.

Una identidad propia

"En el Valle de los Nueve tenemos una identidad propia pero sí es verdad que la mayoría de los vecinos bajamos a la parte baja de la ciudad y colaboramos y compartimos", asegura la presidenta de la Asociación de Vecinos de El Pilar Valle de Los Nueve, Carmen Cáceres, que forma parte de los participantes de este proyecto. "Es muy importante reflejar la realidad del barrio porque nos damos a conocer y es bueno que se sepa todo lo que hay en la zona porque estamos muy cerca de la ciudad pero a la vez muy lejos, aquí vienen iniciativas que nos proponen pero no te creas que son muchas", añade Cáceres que asegura que ha tenido una gran acogida entre los habitantes de la zona.

El objetivo del proyecto es acercar el cine a los barrios más rurales de las grandes ciudades, donde a pesar de formar parte de la metrópoli el espacio que los divide parece mayor del que es y es complicado acceder a las ofertas culturales y otro tipo de proyectos. De esta forma, se pretende contar la realidad de la vida en estos espacios a través de las personas que lo habitan con proyectos participativos. Para la iniciativa han sido escogidos dos localizaciones de Gran Canaria y otras dos de Tenerife. En el caso de la isla vecina los protagonistas son el Roque Negro en Santa Cruz de Tenerife y Guamasa en San Cristóbal de La Laguna y en Gran Canaria han sido el Valle de los Nueve en Telde y San Lorenzo en Las Palmas de Gran Canaria.

"Estamos aquí al lado pero en realidad se nos hace un mundo venir y también siempre llegan las migas de lo que se hace en las grandes capitales entonces nuestra idea es hacerlo llegar a sitios donde no suele llegar la cultura", indica Jonay García, coordinador del proyecto Tan cerca, tan lejos. "La idea es que los vecinos hagan todas las funciones necesarias para grabar, el sonido, la puesta en acción, la idea es implicarlos a ellos coordinados por cada profesor, lo importante es que ellos sean los auténticos protagonistas no solo como actores sino también como protagonistas y ellos mismos propongan las ideas que también es bueno que la idea surja de ellos para conocer qué quieren contar y cuáles son sus inquietudes y mejor que ellos nadie conoce la realidad de los barrios en los que estamos rodando, mucho más que los profesores", explica García.