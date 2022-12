Alumnos del instituto Profesor Antonio Cabrera Pérez, en el barrio de Las Remudas, Telde, se han cansado de tener que aguantar y asumir las consecuencias del mal estado que tienen las instalaciones del centro. Vigas deterioradas, zonas del edificio que se inundan cuando una borrasca amenaza a la isla, planchas del techo podridas o baños adaptados para hombres y no mujeres son algunos de los motivos que han llevado a los estudiantes a organizar una manifestación que se desarrolló durante la mañana de este lunes, y una huelga que tendrá lugar el martes 13 y miércoles 14 de diciembre en la que no acudirán a su horario de clases previsto a modo de protesta.

Los alumnos han convocado una huelga a modo de protesta los días 13 y 14 de diciembre

Son muchos los que se ven perjudicados por el mal estado de los talleres del centro, que durante varios años les ha obligado a tener que posponer las prácticas de sus asignaturas, pues estos tienen que ser clausurados cada vez que llueve por riesgo de derrumbamiento a consecuencias de las inundaciones. Antares Báez, una de las alumnas del ciclo superior de automoción, afirma que en ocasiones incluso se ha llegado a plantear la idea de cambiar de centro educativo para el próximo curso. "Cualquier persona que se forme en otro centro va a estar mucho mas preparada que yo, ya que personalmente no he tenido oportunidad de obtener la formación que otros alumnos sí", asegura Antares.

Además, la alumna se ha mostrado molesta por la actitud que tienen los organismos públicos a la hora de escuchar las quejas de los estudiantes ante esta situación, alegando incluso que le parece una "vergüenza" que no se pueda dar clase cuando hay mal tiempo y que mientras que la ciudad se llena de luces de Navidad, ellos no reciban la formación que necesitan para en un futuro poder dedicarse a lo que les apasiona. La situación de los baños es otro de los aspectos que hacen que el centro esté en pésimas condiciones, pues los talleres solo cuentan con servicios para los hombres, teniendo las mujeres que salir de un edificio y entrar en otro diferente si quieren lavarse las manos o hacer sus necesidades.

Los baños de los talleres están en mal estado, y sólo están adaptados para los hombres

Marco Tjeertes, alumno de electromecánica de este instituto, cursa su segundo año en este centro, por lo que ya cuenta con más experiencia en relación a estos problemas que presenta el centro. Desde el primer año, se empezó a percatar de las malas condiciones, pero nunca llegó a pensar que los talleres se inundarían cada vez que una gota cayera sobre la isla. "Cuando me aceptaron en este centro, mire las fotos que salen en internet para ver cómo era el instituto pero las fotos eran antiguas y se veía todo en buen estado", asegura. Este estudiante es uno de los que, junto a otros compañeros más, pusieron encima de la mesa la iniciativa de hacer una queja formal sobre esta situación, pues sostienen que la forma en la que trabajan en los talleres no es digna. "Todos los días tenemos que guardar los motores y esconderlos debajo de bolsas de plástico por miedo a que se oxiden por la lluvia durante la noche".

Sin embargo, el mal estado de los talleres del centro no es lo único que preocupa a los alumnos del instituto Profesor Antonio Cabrera Pérez, y es que la pérgola del patio, instalada en teoría para proteger a los estudiantes del sol y la lluvia, sólo cumple la primera función, pues se encuentra llena de agujeros y cuando llueve el agua se filtra y te mojas igual. Diego Sánchez, alumno del ciclo superior de automoción, considera que la parte práctica de la asignatura impartida en los talleres "no tiene un aprendizaje completo", y que los profesores que imparten estas clases también se ven afectados con este problema. "Están hartos, porque ellos no pueden seguir con su calendario de trabajo", sentencia.

La directiva del centro educativo, por su parte, se encuentra a la espera del visto bueno de un superior para realizar declaraciones.