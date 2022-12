"La única manera para aprender a escribir es no dejar nunca de leer"

¿Cómo surgió la idea de empezar a realizar estos talleres de escritura?

Comencé hace 11 años y nunca me hubiera imaginado impartiendo uno. De hecho, el primero que me ofrecieron lo rechacé, hasta que un año más tarde me volvieron a llamar y me comprometieron. Empecé con todo el temor del mundo porque la única manera para aprender a escribir es no dejar de leer. Lo que yo intento transmitir con la literatura es todo lo que he aprendido en todos estos años y me apoyo mucho en otros escritores.

¿De qué forma ayuda a un escritor hablar sobre un proyecto que está realizando?

Mantienes el secreto mientras lo escribes, algo que he aprendido con los años es que si hablas de lo que estás creando lo diluyes. Me gusta hablarle a mis alumnos de los procesos, pero lo que trato de transmitir en todo momento es que cada uno tiene su propia forma de escribir y la clave está en dar con ella. Tienes que ser muy ambicioso, tienes que tratar de hacerlo siempre lo mejor que puedas y dar saltos al vacío para ver hasta donde puedes llegar. Lo único que frena muchas veces a la gente es el miedo a manifestarse y a ser cómo son. Los lectores son los que deciden quién puede ser escritor, pero es cualquiera que se lo tome enserio, que lea, que tenga esa ambición para crear pero la humildad de saber dónde estás. Tu éxito editorial de hoy será olvido dentro de cuatro años y tu fracaso editorial también. De cada tres novelas que escribo, dos me salen mal y donde más aprendo es en las que me sale mal.

En el ámbito de la literatura aún sigue bastante arraigada la idea de que todo se aprende de forma autodidacta. ¿Cómo se complementa esto con la formación tradicional?

Se aprende de forma autodidacta, yo trato de insistirles en que se sienten a escribir y les doy pequeños atajos que he aprendido sobre todo en los libros. Lo que escribes tú no lo escribe nadie. No puedes escribir como Galdós o Paul Auster, pero ellos tampoco pueden escribir como tú. Cualquier escritor que muriera antes de la pandemia contaba un mundo distinto al que podemos contar nosotros. El mundo se reinicia, se reinventa cada día y nosotros somos cronistas de ese proceso. Yo planteo temas en clase y los participantes ven 30 relatos que no tienen nada que ver. Son las posibilidades que da un mismo tema, que siempre gira entre vida, muerte y amor, pero lo reescribimos todo el tiempo. El día que me digan qué va a pasar cuando me muera, qué es la vida y que el amor no es un milagro dejaré de escribir. Mientras no estén esas respuestas, el ser humano jamás dejará de crear.

¿Va a seguir adelante con estos talleres en los próximos meses?

Sí, ahora sigo con la biblioteca de Canarias y empiezo en enero en Guía y Vecindario. Intento que los talleres no sean lugares de paso y donde suelo ir quedan grupos cohesionados que funcionan en esos espacios. Cuantos más talleres realices en una biblioteca más gente va a ir y es ahí donde están los auténticos ángeles literarios, que son los bibliotecarios. Han conseguido que nos acerquemos a los lectores y te dan una crítica positiva o negativa con la que siempre aprendes.