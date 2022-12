El pueblo de Ojos de Garza "no quiere escuchar nada que no sea libertad"

La petición de la alcaldesa de Telde, Carmen Hernández, para reunirse con el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, con el fin de solicitar la paralización del proyecto de ampliación del aeropuerto no termina de convencer a todos los vecinos afectados. La asociación Resurgir de Ojos de Garza, creada hace unas pocas semanas, exige al Ayuntamiento de Telde que explique a los residentes de la zona si con este encuentro busca anular y repetir la votación sobre el realojo de los vecinos, como pedía Hernández en su intervención del 24 de mayo en el Parlamento autonómico, o si lo que persigue es frenar el proyecto definitivamente y sacarlo del boletín oficial. "El pueblo está cansado ya y no quiere escuchar nada que no sea libertad", explicó el presidente de la asociación, Joaquín Santana.

Este grupo busca diferenciarse de la otra acción vecinal iniciada hace veinte años por Margarita Alonso, quien tras la última visita de la alcaldesa le pidió emitir este escrito para reunirse con los representantes de las dos instituciones públicas. El nuevo colectivo critica que, desde su constitución el pasado 18 de octubre, han tratado de ponerse en contacto con Carmen Hernández pero aún no han recibido respuesta. "Yo quiero ver si de aquí a cinco meses esto está resuelto, si no es así significa que lo montó para las elecciones generales y no lo voy a olvidar porque es mi casa la que está en juego", enfatizó el vecino.

La asociación previa liderada por Alonso exige a los representantes del Gobierno de Canarias y del Cabildo insular que se sienten con los vecinos para llegar a un acuerdo que les permita salir de la incertidumbre, dejando abierta la posibilidad de seguir adelante con el realojo siempre y cuando se anule la votación del último proceso por las irregularidades que denuncian. Por su parte, Resurgir de Ojos de Garza no ve el realojo como una opción viable y pide que el Boletín del Estado y de la provincia plasmen la supresión del plan director para así "quedar liberados del problema". Su presidente aclara que "Aena es quien tiene que reubicar al barrio, pero primero tienen que buscar otro lugar para que nos mudemos y hacer el expediente de expropiación, cosa que no han hecho en 23 años".

Dos líneas de actuación

El nuevo grupo surgió porque sus miembros notaron que "la anterior plataforma no estaba funcionando y hacía años que no convocaba a los vecinos ni para decirles los buenos días". Sin embargo, Margarita Alonso explicó que "desde la asociación de afectados pueden llegar a creer que hemos tirado la toalla, pero no ha sido así. Simplemente han sido dos años de pandemia y a nivel personal he pasado por una situación delicada que me impide estar en los medios de comunicación como estaba antes".

"No podemos hacer una habitación o una azotea en nuestra casa, no podemos modificar nada. Yo fui a pedir el permiso para poner un ascensor porque mi mujer iba en silla de ruedas pero ella falleció y yo aún no lo he obtenido ni lo tendré nunca", manifestó Santana. Entre los principales efectos de la incertidumbre generada por el futuro del pueblo, el vecino cita la reparación pendiente del colegio o la ampliación del centro de salud, que están abocados a lo que ocurra con el proyecto.