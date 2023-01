Hoy por ti Gran Canaria inicia su primer reparto de juguetes desde casa

El local de El Calero Alto donde reparte cada año sus juguetes la asociación solidaria Hoy por ti Gran Canaria cerraba sus puertas el pasado mes de noviembre, pero este hecho no ha impedido que los residentes de la Isla se vuelquen para ayudar a que un centenar de familias en riesgo de exclusión social sigan disfrutando de sus regalos el día de los Reyes Magos. Las 600 donaciones que ha recibido la iniciativa hasta el momento igualan las del año pasado a falta de cuatro días para terminar la recogida, que ya ha comenzado a repartirse y que continuará hasta la misma madrugada del 5 de enero. Para hacer esto posible su cocinero, Jazael Quevedo, guarda y clasifica por primera vez los artículos desde su propia casa.

Las muñecas de Barbie, las piezas de construcción y los puzles infantiles ocupan ya todo el salón, el garaje y uno de los cuartos de la vivienda de Quevedo, que junto a los cientos de kilos de comida de su cocina conforman la nueva realidad de la asociación. "Es más difícil porque no es lo mismo tener todo organizado en un local que trabajar en la propia casa donde tienes que limitar el espacio en tu día a día, pero para no tener que cerrar hemos tenido que hacerlo así", explicó el cocinero solidario.

La iniciativa que arrancó su actividad durante la pandemia repartía la comida y los artículos de primera necesidad a las familias del barrio en el espacio municipal, después de que la Asociación Nuevas Bases del Calero aceptara ceder el local tras la mediación del Ayuntamiento de Telde. No obstante, cuando Jazael Quevedo decidió formar una nueva directiva al comprobar que no había ninguna inscrita en el registro regional de asociaciones, el anterior grupo decidió negarle el acceso cambiando la cerradura a comienzos de noviembre. Desde entonces esta instalación permanece abandonada, lo que ha provocado que 600 kilos de comida se echen a perder.

La anterior sede de la asociación sigue después de dos meses con la puerta cerrada a cal y canto y las ventanas abiertas lo que, sumado al mal olor que provoca la comida estropeada, ya ha atraído a numerosas ratas. La asociación teme también que se puedan producir actos vandálicos en el lugar y asegura que "el Ayuntamiento es consciente de todo esto, de que tiene la comida dentro, de que hay cuatro bombonas de gas y se han mandado escritos por la sede electrónica pero siguen sin abrirnos el local, solo nos dicen que están en un procedimiento con Patrimonio y se lavan las manos".

"Sí es cierto que me dieron la posibilidad de abrir el local hace cosa de un mes para sacar la comida y yo les dije que por supuesto, pero que tendría que grabar los kilos y kilos de comida para demostrar a toda la gente y empresas que han donado que todos esos alimentos iban a ir a la basura", relató el cocinero. "Me dijeron primero que no, que no se podía grabar y que si aceptaba recogerlo sin realizar ningún vídeo, a lo que yo me negué y no he tenido más respuestas", incide. Por su parte, el Consistorio garantiza que "el trámite administrativo correspondiente a la apertura de ese local social continúa y está previsto que en los próximos días los técnicos indiquen los pasos a seguir para que todas las personas que tienen pertenencias en su interior puedan acceder a ellas".

Dentro de los elementos que han perecido ya en el espacio se encuentran entre 30 y 60 cajas de leche, con seis cartones cada una que conforman un mínimo de 180 litros, así como dos bolsas de papas de 25 kilos cada una. "Estamos hablando de neveras llenas de frutas y verduras, de yogures que ya están caducados, y también embutidos y lácteos", explica Quevedo.

El Ayuntamiento indica que los voluntarios podrán acceder al local para recoger la comida

Los voluntarios de Hoy por ti Gran Canaria viven estos días unas jornadas ajetreadas a raíz de los cambios en el reparto de regalos. Desde este domingo ponían en marcha su furgón para acercarse a recoger las últimas donaciones de familias y empresas, al tiempo que empezaban a traer sus juguetes a los primeros niños. La mayor parte de los beneficiados por estas ayudas son aquellos que no pudieron obtener a tiempo su documentación para solicitar los regalos de otras asociaciones que operan en la Isla como la Casa Galicia.

En los repartos celebrados anteriormente, el grupo solidario de El Calero abría el local unos días antes de Reyes para que las familias necesitadas pudieran acercarse a solicitar su ayuda, mientras que en la víspera aprovechaban para atender en sus casas a las personas que por falta de recursos no podían acudir hasta el lugar. Sin embargo, en esta ocasión se han visto obligados a trasladarse por toda la Isla para atender a un total de 96 familias. Los padres y madres beneficiados por esta ayuda ya han transmitido las peticiones de sus hijos a los voluntarios, que se encargan de clasificar todas las donaciones para conceder a los pequeños sus deseos. Entre los regalos abundan especialmente aquellos con un componente educativo, como juegos didácticos o puzles.