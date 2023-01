La alcaldesa de Telde, Carmen Hernández, visitó recientemente la Bodega Higuera Mayor en El Palmital y alabó la apuesta de Luis López por recuperar hace dos décadas la tradición vinícola que tenía esta finca, de alrededor de ocho hectáreas y que adquirió su abuelo en los años cuarenta del pasado siglo, donde además de viñas también cultiva naranjas y otras frutas.

La regidora, que destaca la calidad de los vinos del municipio, pudo conocer el viñedo, de unas 3,5 hectáreas, donde este agricultor atesora uvas de las variedades Listán Negro, Tintilla, Negramoll y Castellana, así como la bodega donde elabora sus preciados caldos La Higuera Mayor, con una crianza en barrica de roble francés durante 8 meses, y La Higuera Mayor Vendimia, con una crianza en depósitos de acero inoxidable.

En este paraje privilegiado de Telde, casi en el límite con Santa Brígida, López decidió en 2003 volver a cultivar viñas y retomar la producción de vinos, un sueño que logró en 2006 cuando elaboró su primer caldo bajo la Denominación de Origen de Gran Canaria.

Los viñedos se asientan sobre la apiconada tierra de esta zona alta del municipio, fruto de la erupción del volcán de Bandama, e influenciada por los alisios, que garantizan una abundante cosecha.

Puesta en valor del producto local

Carmen Hernández puso en valor el trabajo que realiza a diario este agricultor y bodeguero por mantener la tradición vinícola de este pago teldense, por apostar por un producto de calidad y de kilómetro cero, y por llevar el nombre del municipio no solo por Gran Canaria, sino por el resto de Islas y en el exterior. Y es que esta bodega no solo ha cosechado premios en los concursos de Canarias, sino que también ha ganado una medalla en el I Challenge for the Best Spanish Wine for USA (1º Desafío de los mejores vinos españoles en USA) realizado en Miami en 2012.