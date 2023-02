La cúpula del PSOE se vuelca con Alejandro Ramos en su candidatura a la alcaldía de Telde

El candidato a la alcaldía por el PSOE Alejandro Ramos presentó anoche su propuesta para las próximas elecciones en un acto en el que contó con el respaldo de algunas de las caras más conocidas del partido. Carolina Darias, Augusto Hidalgo y Ángel Víctor Torres no dudaron en acudir al encuentro, con el que el director general de Empleo del Gobierno de Canarias aspira a continuar con la tendencia ascendente que ha seguido el partido en las dos últimas elecciones, en las que han pasado de tener dos concejales a seis.

Ramos cuestionó en este acto que, desde su partida en 2019 del Ayuntamiento de Telde hasta ahora, "el Consistorio sigue exactamente igual" que cuando se fue. Uno de los principales cambios que defiende el candidato pasa porque "se abra el Ayuntamiento porque ahora mismo es un sitio disponible solo para unos pocos, en el que para gestionar un simple papel tienen que iniciar un largo proceso".

Con su reciente candidatura, el miembro del partido sigue con las palabras que pronunció cuando se fue al Gobierno de Canarias para ocupar el cargo de director general de Empleo. "Yo me voy con la única promesa de volver al lugar donde quiero estar para cumplir con mi principal objetivo con la alcaldía de Telde, que es devolver a ese municipio todo lo que me ha dado, que me ha visto crecer y madurar", incidió el socialista, que nació en el barrio de Jinámar.

El candidato del partido propone "dar a los barrios más olvidados el puesto que merecen"

Durante el acto también destacó la importancia de colaborar con los organismos públicos de la Isla para culminar las obras inacabadas del municipio, con propuestas como poner en marcha los parkings de San Gregorio y San Juan o abrir el Polideportivo Paco Artiles, cerrado desde hace dos años. "Es necesario tener ese apoyo del Cabildo y, en caso de que gobierne y Augusto Hidalgo sea presidente del Cabildo, es muy importante para darle a la ciudadanía todo lo que pide", remarcó el político.

Sus propuestas electorales también pasan por tratar de igualar los servicios de los distintos barrios del municipio, de forma que los más grandes no sean necesariamente los protagonistas, e hizo hincapié en "darle a las localidades más olvidadas históricamente el puesto que merecen". Por otra parte, en materia de oferta cultural, promete "recuperar en Telde esa estancia de las agrupaciones y de los conciertos, donde la gente viene a empaparse de cultura, a pasarlo bien y a disfrutar".

"Es importante que un grupo de turistas pueda venir y visitar la Casa Museo León y Castillo o cualquier punto de referencia de aquí y que después puedan salir e ir a tomar algo, que puedan ir a la playa si quieren y disfrutar de una ciudad que tiene tanto centro como montaña y playa sin tener que irse fuera con un mal sabor de boca porque no tienen dónde sentarse a comer", especificó el candidato a alcalde.

"Es necesario tener el apoyo del Cabildo para culminar las obras inacabadas del municipio", incidió

Otras medidas que asegura que tomará en caso de acceder a la alcaldía pasan por potenciar el reciclaje y la protección del medioambiente, fomentando el uso del vehículo eléctrico, y proteger a los animales domésticos asegurándoles un refugio seguro. También puso su foco de atención en los niños y mayores y criticó que tanto las piscinas del municipio como el centro de alzheimer sigan cerrados en estos momentos.

Por otra parte, propone incentivar el deporte y asegura que no comprende "por qué los grandes clubes de Telde triunfan a nivel internacional y aquí no se les reconoce absolutamente nada o no tienen dónde entrenar". El candidato socialista puso como ejemplo el estado en el que se encuentra en estos momentos el terreno de lucha de Las Huesas, que se encuentra abandonado. "No entiendo cómo es posible que esté gobernando un partido nacionalista y que los juegos tradicionales no tengan cabida, que estén totalmente abandonados", incidió el socialista.