Arte y política para hacer frente a las adicciones

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, los representantes de los distintos partidos políticos de Canarias han encontrado en el arte un espacio de unión. ¿El motivo? Contribuir a la financiación de la fundación teldense Yrichen, que desde hace más de treinta años ayuda a las familias y personas que se ven afectadas por cualquier tipo de adicción. Personalidades como Ángel Víctor Torres, Carolina Darias o Augusto Hidalgo se han puesto las batas y han agarrado brochas, pinceles y espátulas para realizar sus obras, que se expondrán a partir de mañana en el Centro de Iniciativas de la Caja de Canarias (CICCA), poco antes de dar paso a una subasta solidaria con el fin de recaudar fondos para la asociación.

La iniciativa surgió por primera vez hace una década, fruto de una conversación entre el presidente de Yrichen, Jorge Hernández, y el galerista Manuel Ojeda. Ambos estaban buscando formas de recaudar fondos para financiar la actividad de la fundación cuando Ojeda lanzó la idea de hacer que los políticos pintaran. "La primera subasta la tuvimos hace varios años y esta vez volvimos a insistir en la idea porque vimos que podía ser buena, que podría volver en un momento especial, y tenemos que reconocer que está siendo todo un éxito", explicó el presidente de la ONG.

El relanzamiento de la iniciativa duplica ya el nivel de participación política que tuvo la última vez, contando en esta ocasión con más de cuarenta obras recogidas. "Esperamos recaudar más porque estamos consiguiendo que nos donen más obras que en la última ocasión", incidió el presidente de la fundación. En la última subasta que tuvo lugar hace cerca de una década el gran triunfador fue el primer presidente de la comunidad autónoma de Canarias, Jerónimo Saavedra, que con su creación recaudó el mayor bote de la velada.

"Me parece muy importante la idea de que el arte y la solidaridad puedan generar en el mundo de la política un ambiente divertido, de convivencia y de pasárselo bien todos juntos", insistió Jorge Hernández. Tal es así que, tal y como asegura el presidente de la asociación, por los pasillos de instituciones como el Parlamento de Canarias los representantes de partidos de ideologías contrarias ya comentan entre sí y se muestran las obras que han creado con motivo de la propuesta.

Algunos de los participantes ya acumulaban experiencia y conocimientos previos en el mundo de las artes plásticas. Entre los más solventes en esta materia aparecen nombres como María Eugenia Márquez, primera mujer en presidir el Cabildo insular de Gran Canaria, la exconcejala de Las Palmas de Gran Canaria Nardy Barrios o el exalcalde de la capital Francisco Zumaquero.

"Me parece importante la idea de que la pintura y la solidaridad puedan generar un ambiente divertido"

Por otro lado, también aparecen los que con motivo de este encuentro se acercaban por primera vez a un pincel. En este último caso aparecen nombres como el del alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, que incluso llegó a inscribirse en una academia de arte para adquirir algunos conocimientos básicos y así poder prepararse para donar su cuadro a la asociación.

"Me han sorprendido muchos cuadros de gente que no me imaginaba que fueran a pintar bien, mientras que otros me han sorprendido por el esfuerzo titánico que han hecho al no haber pintado nunca antes. Es muy interesante ver a gente que reconoce que la experiencia les ha ayudado y que agradecen esta causa porque les ha animado a encontrar una forma de relajarse", incidió Hernández.

El público podrá acceder a partir de mañana al CICCA para conocer de primera mano el arte de los políticos insulares, después de una rueda de prensa conducida por María Eugenia Márquez, Jerónimo Saavedra, Paco Santana, del dúo humorístico Piedra Pómez, y por el propio Hernández. Los visitantes podrán acceder para contemplar la muestra hasta el 16 de febrero, en horario de 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 21.00 horas. A esta iniciativa le seguirá la propia subasta, que tendrá lugar el día 16 y en la que se lanzará un precio base sobre el que los asistentes empezarán a pujar.

"Nos gustaría recaudar lo máximo posible, pero nunca se sabe. Un cuadro puede sorprender porque hay gente que va con la idea de pujar por una obra determinada y da cualquier cosa por ella", aludió el presidente de la asociación.

Este colectivo solidario nació en el sótano de la parroquia de San Isidro, en el barrio teldense de La Pardilla, en un momento en el que existía un problema importante en la zona de adicciones a la heroína. "El barrio dio un ejemplo de solidaridad porque acogió un problema muy grave en un momento en el que predominaba el prejuicio y muchos otros rechazaban a los que lo sufrían", explicó su fundador.

Lograron trasladar su actividad a un edificio propio, cedido por el Ayuntamiento de Telde y por el Gobierno de Canarias y desde entonces han ido evolucionando su servicio para atender a las necesidades de la Isla. Con el tiempo empezaron a obtener distintos reconocimientos, entre los que destaca la Cruz Blanca de la Orden al Mérito del Plan Nacional sobre Drogas del año pasado, que les otorgó la Delegación del Gobierno.

A la dependencia a las drogas se les ha sumado el reto de atender a cada vez más pacientes que presentan adicciones al juego y a las tecnologías, mientras que la creación de un protocolo específico para mujeres les ha permitido prestar ayuda a víctimas de violencia de género que recurren a las adicciones. "Todo lo que tiene que ver con el piso de mujeres o los proyectos de inserción, el dinero que recaudemos tiene que ir destinado a proyectos nuevos que necesitan consolidarse y para ello necesitamos, a parte de ese dinero que nos da la administración, unos fondos propios para mejorar la calidad de los servicios que prestamos", remaró el presidente de Yrichen.