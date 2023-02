El candidato del PP a la alcaldía de Telde, Sergio Ramos, ha asegurado este sábado que quiere "pulir el diamante en bruto" que es el municipio, que ha considerado que está "absolutamente abandonado" por todas las administraciones y que sufre la "desidia" de su grupo de gobierno (NC, CC y Más por Telde).

Durante su presentación como candidato, que ha contado con la presencia del expresidente del Gobierno de España Mariano Rajoy, Ramos ha criticado el estado de Telde y ha dicho que se presenta porque tiene "ilusión y ganas" y la convicción de que la ciudad puede ser "uno de los mejores municipios de España".

"En este municipio las tomaduras de pelo se han acabado. No voy a prometer obras faraónicas porque no es el momento de prometer lo que no podemos. Somos un partido resposable y lo que hay que hacer es terminar Telde y empezar a tratar a los teldenses como mayores de edad", ha expresado Ramos.

Entre los problemas que percibe, ha enumerado la falta de aparcamiento en las zonas comerciales, el cierre de polideportivos y del cine, la falta de fecha de apertura para el mercado central o la "desidia" respecto al patrimonio histórico, según ha apuntado.

Así, ha hecho referencia al "abandono" del barrio de San Francisco y del resto de barrios de la ciudad, los baches, que el Plan General "esté en un cajón" y la falta de cuidado con el litoral del municipio.

También ha abogado por "devolver la decencia y dignidad a los servidores públicos" y ha destacado la necesidad de convocar oposiciones para técnicos en el consistorio teldense.

Ha criticado además la "falta de seguridad" y ha apuntado que a una ciudad del tamaño de Telde le corresponden 250 policías locales, frente a los 67 que tiene actualmente, a la par que ha lamentado que sea el Ayuntamiento "con los impuestos más altos de toda la isla".

"El PP llega para solucionar los problemas que tiene este municipio. Los que llevan gobernando 31 años este municipio tienen mucho cuajo para echarle la culpa al PP que solo ha gobernado ocho", ha destacado el dirigente popular, que ha dicho que es el momento "de acabar con la desidia" y el "clientelismo" para abrir "puertas y ventanas".

Por su parte, el expresidente Rajoy ha manifestado que Ramos, quien colaboró con él tanto en el partido como durante su etapa en la Moncloa, tiene "enorme ilusión y muchas ganas" de hacer cosas por Telde, por lo que, en su opinión "será un magnífico alcalde".

"Telde es sinónimo de historia, cultura y futuro y, si los teldenses quieren, Sergio Ramos será su alcalde", ha dicho Mariano Rajoy.

También ha intervenido en el mitin el vicesecretario de Organización nacional del PP, Miguel Tellado, que ha dicho que con Ramos en la alcaldía, Telde dejará de ser un municipio "de paso" para ser "prioritario en la configuración de una Canarias con futuro".

Por otra parte, el presidente del PP canario y candidato a presidente de las islas, Manuel Domínguez, ha lamentado el estado de Telde, con "carreteras sucias", y ha dicho que es una ciudad "atascada y colapsada" que tiene "prohibido crecer" por la desidia del grupo de gobierno.

"Telde es demasiado importante para sufrir este abandono. Sergio Ramos estará a la altura de esta ciudad", ha apuntado Manuel Domínguez, que ha pedido a la ciudadanía de Telde que no divida el voto "para que no ganen los malos".