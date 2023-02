Sergio Ramos: "Mi intención es terminar Telde, no voy a prometer obras faraónicas"

¿Por qué decide optar a la alcaldía de Telde?

Yo siempre me he creído aquello de estaré donde me pida mi partido. Tanto Manuel Domínguez, presidente del partido y candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias, como Miguel Jorge, candidato a presidir el Cabildo de Gran Canaria, me pidieron que diera ese paso y tengo que reconocer que la ilusión fue enorme. Telde es mi municipio, allí donde nací, pasé una infancia estupenda y los mejores años de mi vida. Estoy con ganas de cambiar el municipio porque si tú caes de candidato en una localidad donde no hay que cambiar nada y todo va bien la ilusión no es la misma. Telde es un diamante en bruto que se puede pulir y ese proyecto es el que más me gusta a mí.

¿Cómo es el cambio a la política municipal tras su trayectoria como senador y como asesor de Mariano Rajoy en el Gobierno?

Estos últimos años he estado dedicado en cuerpo y alma a un señor que me lo ha dado todo en política, que es Mariano Rajoy. Me dio la oportunidad de trabajar con él durante los años en los que fue líder de la oposición y después seguí muy cerca de él en la presidencia del Gobierno. Ahora ejerzo como senador de Gran Canaria y lo que he intentado es municipalizar el Senado porque creo que es una cámara territorial donde se pueden llevar los problemas reales de la gente y he llevado a cabo iniciativas de toda Gran Canaria. Ahora voy a una candidatura municipal que, para los que nos encanta y nos apasiona la política como a mí, es la que más nos gusta porque es la que está más cerca de la gente.

¿Qué implicaría para usted gobernar el municipio de Telde?

Implicaría lo que le estoy diciendo a todo el mundo. Yo no voy a prometer obras faraónicas porque creo que hay que empezar a tratar a los teldenses como mayores de edad. Las personas que están gobernando llevan un sumatorio de 31 años en el municipio y lo que no puede ser es que esté en este estado. Yo uso la terminología de terminar Telde y en eso va a consistir mi mandato los próximos cuatro años. Allí por donde vas te encuentras obras que no están acabadas, que están judicializadas, adjudicatarios que tienen denunciado al Ayuntamiento, parques y jardines absolutamente abandonados, las dos piscinas municipales cerradas porque el Ayuntamiento no hace su trabajo para conectar la luz eléctrica y la adjudicataria ya nos está pidiendo hasta 30 millones de euros a todos los teldenses, estamos viendo cómo el Palacio de la Cultura sigue abandonado y, una cosa que es flagrante, que es que no existen aparcamientos. Si queremos crecer como ciudad, si queremos que la gente de Gran Canaria venga a nuestra ciudad a utilizar nuestros comercios y nuestra hostelería necesitamos aparcamientos y por eso yo voy a proponer a todos los teldenses una empresa pública de aparcamiento para poder gestionar de manera directa el aparcamiento en Telde.

"En las Cortes te dicen que hay mucha moqueta que pisar y yo ahora quiero pisar acera"

¿Esa propuesta de aparcamiento retomaría el proyecto para habilitar un espacio junto al Palacio de la Cultura y los Multicines?

La mayor apuesta es por una empresa pública de aparcamiento, como existe en Las Palmas de Gran Canaria, que creo que funciona bien con unos precios que son modélicos y que son muy accesibles a todas las personas. Pero sí, en el corazón de San Gregorio, donde está el Palacio de la Cultura y los cines abandonados, ese aparcamiento debe ser un símbolo de Telde y la gente que quiera venir debe tener como referencia ese espacio para poder aparcar. Estamos hablando de que hay una rambla magnífica al lado que tiene que reflotar, que tiene que conectar además con el barrio histórico de San Juan y de San Francisco y de que, con esa conexión que hay entre la zona comercial abierta y el casco antiguo, la gente pueda ir un fin de semana a pasar un rato en el casco antiguo y después quedarse en la zona comercial.

¿Cuál de las obras inacabadas del municipio diría que requiere de una actuación más urgente?

Lo más urgente es el Palacio de la Cultura y los cines que están al lado. No puede ser que el corazón del municipio de Telde tenga el aspecto de abandono que estamos sufriendo, pero más allá de las obras paralizadas son los servicios básicos y esenciales de un Ayuntamiento. Los servicios básicos de Telde están quebrados por una falta de gestión de Nueva Canarias. La señora alcaldesa presume de haber pagado la deuda, pero a costa de los teldenses y de no tener unos servicios básicos bien atendidos. La ley de plan de ajuste te exigía pagar cuatro millones de euros al año de deuda, no tenías por qué pagar más dinero, el problema está en que esa ley recogía que todo lo que sobrara que no fueras capaz de ejecutar en los presupuestos municipales también tenía que ser pagado a la deuda. Estos señores son unos malos gestores que no supieron ejecutar el presupuesto y hubo años en los que se pagó 20 millones de euros más de deuda porque no fueron capaces de ejecutarlos en los presupuestos para aceras, iluminación, agua y todos los servicios básicos de una ciudad.

"La ciudad es un diamante en bruto y quiero que sea una de las grandes de España y de Europa"

¿Qué significa la ciudad de Telde para usted?

Significa ilusión, significa ganas de cambio y, en lo personal, significa mi niñez, olor a mar, olor a campo y sobre todo olor a familia porque para mí Telde lo es todo y tengo una enorme ilusión por cambiar las cosas. Tengo un proyecto para crear una gran área metropolitana como es el barrio de Jinámar, con más de 20.000 habitantes que creo que se merecen dignidad y no solamente hay que pintarles la casa, hay que fomentar que las personas salgan adelante. He hablado con Jimena Delgado, candidata a alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, porque Jinámar comparte una zona con la capital y hay que crear una gran área metropolitana.

¿Cuál es el primer cambio que le gustaría realizar si accediese a la alcaldía en las próximas elecciones?

Hay que recuperar la unidad de la gente, atender a nuestros mayores y a nuestros jóvenes que están absolutamente abandonados. Me duele muchísimo ver los negocios que cierran en la ciudad, que haya emprendedores jóvenes que van a abrir un comercio y no lo pueden hacer o cierran a los seis meses porque no tienen ayudas. Hay que emplear todo y poner ganas para que los proyectos salgan adelante y la administración no puede ser un obstáculo. Reto a la alcaldesa de Telde a debatir en un debate monográfico sobre el estado en el que se encuentra el municipio. Si no tiene nada que ocultar, si no tiene miedo a la revolución que vamos a hacer, que se siente enfrente mía para poder debatir sobre el estado en el que se encuentran los ciudadanos.

"Hay que recuperar la unidad de la gente y atender a nuestros mayores y a nuestros jóvenes"

En la presentación de su candidatura hablaba de la posibilidad de convertir Telde en uno de los mejores municipios de España. ¿Cómo espera lograr esto?

Yo dije que no quiero que el municipio de Telde sea solo un gran municipio de Gran Canaria, ni siquiera que sea de los mejores de Canarias, sino que quiero que sea uno de los grandes municipios de España. Y digo esto porque no sería la primera vez en la que la segunda ciudad de un lugar es más famosa que la propia capital. Quiero poner a Telde en el mapa porque es la ciudad más antigua de Gran Canaria, tiene un casco antiguo impresionante en San Juan y San Francisco, en estos momentos abandonado. Los ciudadanos de Telde se merecen estar donde les corresponde, que es a la altura de una gran ciudad española y me atrevo a decir Europea.

¿Cuál cree que es su mayor virtud de cara al proceso electoral?

Cualquier político tiene que tener una virtud que debe ser un factor común, que es la cercanía con el ciudadano en un municipio. He estado en la alta política, en el Gobierno de España junto al presidente del Gobierno, estoy en las Cortes Generales y es cierto que ahí te dicen que hay mucha moqueta que pisar y yo ahora quiero pisar acera, quiero pisar asfalto y rodearme de buenas personas y creo que la virtud es la cercanía, gestión y, una cosa que es fundamental que dijo Mariano Rajoy el otro día en mi presentación, que es ser buena persona.