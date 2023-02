Claves para reconocer la violencia machista

La violencia de género, que el año pasado se cobró a 49 víctimas mortales en España, dos de ellas en Canarias, persigue a las mujeres que la viven mucho tiempo después de salir de este tipo de relaciones. Algunas de ellas consiguen dar sus primeros pasos para superarlo en grupos de apoyo con otras personas que han pasado por su misma situación. Es esto precisamente lo que buscan las participantes de la Escuela de Empoderamiento lanzada por la asociación teldense A ti, mujer, que ofrece una formación dirigida a mujeres de todas las edades en situación de vulnerabilidad, bien sea económica, familiar o psicológica, para trabajar la autoestima y poder compartir en un espacio seguro sus experiencias.

Este centro educativo lanzó su primera edición en 2016, subvencionada por el Cabildo de Gran Canaria y por el Área de Igualdad, y ya van por su tercera entrega, que continuará hasta el 25 de marzo. Las participantes se reúnen en la sede del colectivo en pequeños grupos de diez personas donde analizan, de la mano de una psicóloga, distintas situaciones, trabajan en la gestión de emociones y reciben herramientas para aprender a identificar relaciones tóxicas o preocupantes que se pueden dar en una pareja.

"Mi primera sorpresa fue ver que vivía en un mundo que creía que era solo mío, pero me doy cuenta de que muchas otras mujeres han vivido situaciones similares u otras muy duras que para mí serían imposibles", aseguró Teresa, una de las participantes del proyecto, que ha optado por mantener su apellido en el anonimato. Entre todas han conseguido formar un grupo cercano y han surgido amistades, pues muchas de ellas comparten edades y aficiones similares.

Esta alumna de la escuela resalta que "hay muchas situaciones de malestar que vivimos las mujeres y pensamos que no pasan pero sí que existen y pueden estar ocurriendo al lado tuyo, pero como es dentro de las paredes de tu casa no se entera nadie, ni la propia familia, ni los vecinos". Incide en que "es todo muy callado y es triste porque el ser madre, esposa o abuela no te tiene que impedir vivir tu vida personal como te de la gana".

Por su parte, Nadira Delgado, la psicóloga que imparte estos talleres formativos, explica que algunas de las participantes ya son abuelas "que vieron cómo en su momento tuvieron la mayor responsabilidad de la crianza de sus hijos y cómo ahora están teniendo la mayor parte de la responsabilidad de sus nietos, lo cual les impide dedicarse tiempo a ellas mismas".

Cambio generacional

Hay un cambio de mentalidad en las generaciones más jóvenes en algunos aspectos, pero la docente remarca que, aunque han desaparecido algunos de los argumentos que se ofrecían hace años para justificar la violencia, han surgido otros nuevos para sustituirlos. En el ámbito psicológico, en especial, Delgado advierte que se pueden evidenciar actitudes machistas con acciones como no dejar a una mujer salir con sus amigas, no permitir que tenga amigos de género masculino o prohibir que salga a divertirse.

Muchas de las componentes de este grupo se animaron a participar en la escuela porque les interesaba recibir por primera vez ayuda psicológica. Una de ellas es Fabiola -cuyo apellido se ha omitido por protección-, que admite haberse dado cuenta después de esta experiencia de que "es bastante importante tener este tipo de ayudas porque nos da bastantes herramientas para desarrollarnos y nos ordena las cosas que tenemos desordenadas en la vida".

La encargada de impartir esta formación destaca que "esta escuela es un espacio muy bonito porque conocemos a otras mujeres que han pasado por lo mismo, empezamos a hablar de cuestiones mucho más profundas y descubrimos que no estamos solas y que eso, aunque se normalice, no es normal y genera sufrimiento".

"Me ha ayudado mucho esta formación porque yo antes de esto estaba sola y el venir aquí ha servido para abrirme a un mundo diferente que creía que no existía", destacó María, que admite haber sufrido este tipo de violencia hace cinco años. Las participantes del grupo coinciden al destacar que recomendarían esta formación a cualquier mujer y algunas, como Laura, ya lo han hecho con otros familiares que han vivido la misma situación.

Esta iniciativa se suma de esta forma a otros proyectos de la asociación teldense, que van desde el servicio de asesoramiento jurídico y apoyo a mujeres vulnerables hasta la creación de encuentros temáticos y actividades dinámicas para enriquecer las relaciones entre ellas. "Lo que vivimos solo lo sabemos las que estamos en casa y, si tú no estás preparada, tus hijas van a vivir lo mismo que tú", reflexionó Laura.