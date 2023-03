Dolores Peña regresa a un orfanato ucraniano con un viaje de enseres

Seis meses después de partir de su San Gregorio natal a la ciudad ucraniana de Leópolis para prestar ayuda durante un mes y medio en un orfanato, la teldense Dolores Peña termina de armar sus maletas con el fin de volver a encontrarse con los niños. La voluntaria parte esta mañana en un vuelo con dirección a Polonia, donde arrancará un largo trayecto en guagua que terminará en Jersón, una de las regiones del país más afectadas por el conflicto bélico.

En esta ocasión lleva bajo el brazo una serie de enseres con los que pretende hacer un poco más fácil la situación de los menores del centro, que acoge a niños con cualquier tipo de discapacidad intelectual así como a refugiados de otras regiones en conflicto. Las maletas van cargadas de material escolar para poder realizar sus clases con normalidad, así como medicinas, ropa, teléfonos móviles y tabletas que faciliten las comunicaciones. La mayor parte de estos materiales han sido adquiridos por ella misma, aunque también ha recibido otros fruto de las donaciones.

"También voy a llevar unos zapatos porque me dio mucha pena ver a un par de niños que tenían que estar caminando con cholas en pleno invierno", señaló la voluntaria, que parte en solitario en este viaje, aunque a su llegada a Jersón se unirá a prestar ayuda en la Cruz Roja. Uno de los casos que más le tocó en su primera incursión a este país es el de una familia formada por una mujer con discapacidad y cuatro hijos, tres de ellos con autismo. El padre de los pequeños falleció, por lo que la madre quedó a cargo de su hermana, de 18 años.

"Llegaron al colegio 17 niños refugiados, que tenían una gran fobia a los rusos", incide la voluntaria

Lo cierto es que esta vecina de San Gregorio, antes de partir a Ucrania, ejercía como voluntaria en una asociación benéfica del barrio de Jinámar, pero pronto esta experiencia se le quedó corta y decidió traspasar las fronteras. "Vi que hacía falta ayuda allí así que me fui y me sentí muy bien porque fue una experiencia reconfortante en la que recibí mucho más de lo que di", incidió Peña, que no dudó en agradecer a Pilar Suárez y a Carmen Lozano, así como a su marido Salvador Fernández por ayudarle a realizar todos los preparativos para el viaje.

La voluntaria señala que "se notaba ese odio" hacia el país invasor. "Llegaron al colegio 17 niños refugiados, que tenían una gran fobia a los rusos. Yo recuerdo que dije una vez una palabra rusa, porque son lenguas hermanas, y uno de los niños menores me señaló: eso no se dice, el ruso no. Esos niños habían venido de Jersón, de Nicokolaiv y otros sitios donde ha afectado mucho el conflicto y muchos de ellos habían perdido a su madre, a su padre, mientras que otros lo habían perdido todo y llegaban solo con lo puesto", aclaró la voluntaria.

A su labor como cocinera en el orfanato, donde jugaba a diario con los niños y con una perrita llamada Lola, vuelve a sumar una vez más su paso por una clínica de rehabilitación a donde van a parar los jóvenes que han perdido sus piernas o sus brazos y tratan de acostumbrarse a su nueva realidad. A la travesía también se añade un nuevo punto, la ciudad de Jersón, a donde acudirá a distintas viviendas para trasladar alimentos a los mayores que se han quedado en la ciudad.

La voluntaria, con ganas de crear su propia ONG internacional, anima a los interesados en colaborar a donar móviles y materiales tecnológicos para sus próximas incursiones en el país, que podrán realizar a través de la página de Facebook Todos con Ucrania o realizando un bizum al número 625545801.