Kevin Jiménez, Drag La Tacones: "Empecé como transformista, pero ya tenía ganas de estrenarme como Drag"

¿Qué supone para usted la victoria de este jueves en la gala Drag Queen de Telde?

La victoria de anoche en la gala Drag Queen de Telde supone una gran superación porque yo en un principio no iba a ir a la gala Drag Queen de Telde por diversos motivos, pero anoche cuando me vi ahí con el traje puesto y con todo montado me dije: vamos a luchar por esto porque es mi primer año y para mí es una gran superación estar aquí. No me lo creo, para mí es como estar en una nube porque es mi primer año y no todo el mundo tiene la suerte de presentarse por primera vez y ganar. Yo estoy un poco en shock todavía, tanto yo como todo mi equipo.

¿Por qué te planteaste la posibilidad de no participar en este acto?

Porque tengo la semana que viene la gala de Maspalomas y no quería desbordarme de trabajo con las galas tan seguidas. La verdad es que son unos días un poco agotadores porque es un no parar, es una gala tras otra y el cuerpo lo nota.

¿Cuándo empezó a presentarse a las galas de los Carnavales?

En 2016 empecé a ser transformista pero este es el primer año que me subo a las plataformas como quien dice. Siempre he sido bailarín de otros concursantes antes de decidirme a participar yo mismo, como Acrux, que me entregó este año la corona de Telde porque ganó el año pasado. Ya tenía ganas de estrenarme yo solo como drag en ese papel protagonista.

¿Es un sentimiento especial que te entregue el cetro de Telde una de las personas que te inició en este mundo?

Sí, es muy especial porque empecé a hacer drag gracias a él. Anoche viví un momento muy bonito cuando me entregó el cetro y recuerdo perfectamente las palabras que le dije, que es que todo queda en casa.

¿Por qué decidiste dar el paso para subirte a las plataformas?

Porque me encanta. Siempre he estado ahí y creo que esto ya es lo único que me faltaba para completar este sueño.

¿Qué le parece la temática de Bollywood escogida en esta ocasión?

Es una temática que puede dar bastante juego porque tiene muchísimas cosas para poder utilizar y, aparte, Bollywood desempeña un papel muy importante en todo el mundo del cine.

¿Cómo fue la implicación del público en el evento?

Hay una cosa muy curiosa que me pasa desde que empecé como bailarín y es que, nada más subirme a cualquier escenario, dejo de escuchar al público. Mucha gente me dijo después que había logrado levantar al público de sus asientos, que la gente estaba como loca gritando, por lo que creo que tuve bastante aceptación con el espectáculo que traje.

¿Qué cree que es lo que distinguió su fantasía para permitirle alzarse con el primer premio?

Cualquiera de los que estábamos ahí éramos merecedores del premio, pero creo que el conjunto de cómo se veía todo, la limpieza del espectáculo, el hecho de que todo tenía un hilo conductor, creo que es lo que lo pudo distinguir para favorecer esa victoria.

¿Cómo surge la idea de esta fantasía inspirada en el circo?

La fantasía la empecé a trabajar antes del Covid porque yo me quería presentar ese año pero después no se pudo porque empezó toda la situación de la pandemia. Entonces, le empecé a dar vueltas a la cabeza, me gustaba el circo y me gustaban los animales así que una cosa fue llevando a la otra y, cuando empezamos a trabajar un poco la temática decidimos seguir la idea de cómo utilizan a los animales en el circo. Así fue como poco a poco esta idea fue cogiendo forma.

Esta es la primera gala en la que participa dentro del municipio. ¿En qué otros actos de la Isla ha participado?

La primera gala en la que participé fue en la preselección del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, celebrada hace un par de semanas, que conseguí pasar y clasificarme para la final. El momento en el que te nombran finalista de la Gala Drag Queen de Las Palmas de Gran Canaria es inolvidable, más si cabe tratándose del primer año en el que participo. Después de esto seguiré con la preselección de Maspalomas que tendrá lugar la próxima semana.

¿Ya ha pensado qué es lo primero que quiere hacer en ese viaje a la India que ha ganado como premio?

La verdad es que no. Aún estoy un poco asustado con la idea del viaje a la India, pero me parece algo increíble. Nunca antes había ido.