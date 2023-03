Telde estudia rebajar el IBI de las viviendas urbanas un 9%

El Gobierno de Telde estudia llevar a cabo la primera bajada del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) desde 2015. La nueva ordenanza contempla reducir un 9% el IBI que pagan los propietarios de viviendas urbanas, mientras que los que posean una vivienda rural verán una caída a la mitad del coste que sufragan en estos momentos. Este plan se lanzará a debate en los próximos meses y el Ayuntamiento espera que pueda hacerse realidad a partir del 1 de enero de 2024.

En caso de que el pleno municipal apruebe la ejecución de esta medida implicaría que un propietario de una vivienda con un valor catastral de 80.000 euros deberá desembolsar 40 euros menos en los impuestos de su hogar, tal y como ejemplificó la concejala de Economía y Hacienda, Celeste López. Si se trata de una vivienda con un valor de 150.000 euros, los propietarios pagarán 75 euros menos.

De esta forma, el tipo impositivo urbano puede pasar del 0,55 actual a un 0,50%, mientras que el de los suelos rústicos podrá experimentar una bajada de un 0,60 a un 0,30. El de los inmuebles de características singulares, por su parte, permanecerá sin cambios en un 1,30%. El paquete de medidas también incluye descuentos para inmuebles pertenecientes a los organismos públicos de investigación y enseñanza universitaria, para los que albergan actividades económicas consideradas de interés o utilidad municipal, para las viviendas de uso residencial destinados a alquiler de vivienda con una renta limitada por norma jurídica, así como para los que cuenten con una instalación de sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar y para los que dispongan de puntos de recarga para vehículos eléctricos.

La ejecución de esta medida supondría una pérdida de 2,3 millones en las arcas municipales, asegura el Consistorio, y afectaría a 66.375 recibos. "Hasta que no tuvimos un estudio económico que avalaba que la bajada no iba a afectar al desarrollo municipal no podíamos ejecutarlo", incidió la alcaldesa de Telde, Carmen Hernández.

El propietario de una vivienda con un valor de 80.000 euros deberá desembolsar 40 euros menos en los impuestos de su hogar

La primera edil subrayó a su vez la importancia que tiene la propuesta tras la subida de tipos que experimentaron los residentes del municipio en el año 2013, en el que pasaron de un 0,5 a un 0,9 en viviendas urbanas y de un 0,43 a un 0,63 en las propiedades rurales. Dos años después, estas cifras bajaron a las actuales, en las que se han mantenido sin variaciones desde entonces.

"Acabamos con la deuda en 2020, 12 años antes de lo previsto, y esto nos ha permitido llevar a cabo una revisión fiscal", enfatizó la alcaldesa. Hernández alegó que el proceso se ha postergado a raíz del impacto de la pandemia, pero que los trámites para llevar a cabo este estudio arrancaron en 2021 y se han terminado de materializar ahora.

La modificación de la ordenanza fiscal podrá ser consultada por las personas, entidades y grupos que lo deseen a través de la página web del Ayuntamiento de Telde durante un plazo de 30 días hábiles, en el que podrán realizar las aportaciones que estimen oportunas antes de seguir adelante con los trámites administrativos.