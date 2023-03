Alumnos y mayores de Taliarte estrechan lazos a través del ajedrez

La visita de Darío y Fátima, dos estudiantes de sexto de primaria del Liceo Francés, a los mayores de la residencia de Taliarte empieza a dar sus primeros frutos. Nada más llegar, el primero de los alumnos se sentó a jugar una partida de ajedrez con Marco Antonio Campos, un aficionado de este deporte que, pese a no haberse dedicado a ello de forma profesional, no dudó en adentrarse en un disputado juego. "Casi me gana la partida", aseveró entre risas el adulto, que durante décadas publicó noticias de ajedrez en el Diario de Las Palmas. Tan fortuito fue el encuentro que ambos ya preparan un torneo de ajedrez entre niños de la escuela y veteranos del Centro de Mayores.

Los estudiantes del colegio, nada más terminar el juego, se pusieron delante de las cámaras para realizarle una pequeña entrevista al adulto, donde intercambiaron vivencias y consejos. Se trata de una de las actividades del proyecto La educación vuela, lanzado por el Colegio Liceo Francés en colaboración con la consejería de Política Social y Accesibilidad del Cabildo de Gran Canaria y con el Ayuntamiento de Telde. Esta iniciativa, que arrancó en septiembre del año pasado, comprende la grabación de una serie de entrevistas con el fin de crear un documental audiovisual que se emitirá en los próximos meses. Además, el proyecto se presentará a nivel internacional en el próximo congreso de la Misión Francesa, que tendrá lugar en el mes de mayo. "Entre residentes y alumnos del mes pasado ya hay algunos que quieren ir con sus padres a visitar a los mayores, así que hay una continuidad porque esto es un tesoro", resaltó la directora del centro, Véronique Sapède. La docente participó en la presentación de la iniciativa junto a la consejera de Política Social y Accesibilidad del Cabildo insular, Isabel Mena; la alcaldesa de Telde, Carmen Hernández; y Noelia Curbelo, directora de comunicación de Binter, que es la entidad que ha donado el material audiovisual. "Estudien para ser felices, que eso es lo más importante, y no sean materialistas", les aconsejó el adulto a sus dos entrevistadores. Campos, que llegó a trabajar para la familia real de Arabia Saudita, reconoció que se le saltaban las lágrimas al ver la implicación de los menores. El adulto ya se encuentra trabajando en la creación de un grupo de ajedrez en la residencia para competir con los alumnos de la escuela en futuros encuentros.