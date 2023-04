El Pleno de Telde aprueba por unanimidad la subida de la tarifa urbana del taxi

La subida de la tarifa urbana del taxi está más cerca de hacerse efectiva tras la aprobación por unanimidad en el Pleno municipal de Telde de la proposición negociada con el colectivo de taxistas en los últimos meses. Todos los grupos políticos han votado a favor de elevar la propuesta a la Comisión de Precios del Gobierno de Canarias, que deberá estudiar si aprueba esta modificación. El cambio contempla una bajada de bandera diurna de 2,95 euros los primeros 1.000 metros y 0,90 el kilómetro, mientras que en horario nocturno y festivos pasa a 3,60 los primeros 1.000 metros y 0,95 el kilómetro.

Estas medidas van dirigidas a "tratar de amortiguar la fuerte subida que ha tenido e IPC en general, pero sobre todo en el combustible y en los costes salariales", explicó el concejal de Transporte, Agustín Arencibia, que participó en las reuniones con los taxistas junto a la alcaldesa del municipio, Carmen Hernández, a petición del propio colectivo. "Entendemos que es una aprobación justa y razonada por parte del sector", incidió el edil.

Las peticiones consisten en elevar los precios para adaptarse a la actualidad del sector y al incremento de los costes, pues hasta el momento Telde sigue manejando uno de los kilometrajes más baratos de España, sin cambios en su tarifa urbana desde hace 10 años. Precisamente con este motivo se congregaron el pasado mes de febrero un centenar de taxistas frente a las puertas del Ayuntamiento, que trataron de visibilizar sus demandas y su rechazo a la primera propuesta del Consistorio. Con las siguientes negociaciones lograron alcanzar un consenso a comienzos del mes de marzo, bajo la promesa del edil de volver a revisar la tarifa al cabo de un año.

Los grupos de la oposición aprobaron la propuesta, pero no dudaron en matizar algunos aspectos. Juan Antonio Peña, portavoz de Ciuca -Ciudadanos por el Cambio- le reclamó al edil el por qué no había convocado un pleno extraordinario previo para avanzar en las negociaciones y trasladarlas con premura al Gobierno de Canarias. "Se le ha olvidado la huelga que han tenido que hacer los taxistas", criticó por su parte Sonsoles Martín, representante del Partido Popular. Como respuesta, Arencibia señaló que "la huelga no ha acelerado ningún trabajo, ya que las negociaciones con el sector han sido fluidas desde el inicio del mandato".

Obras en fase de ejecución

Carmen Hernández también contestó al PP sobre el estado en el que se encuentran las obras del paseo marítimo de Melenara y del Mercado Municipal. En el primer caso, señaló que "la obra civil ya está acabada" y que lo que está a la espera de concluir en estos momentos son las actuaciones de instalación de elementos de juegos, de tatami o de papeleras, entre otros.

En lo relativo al Mercado Municipal, Hernández aseguró que la obra "lleva el ritmo que lleva" y que "en la ejecución de cualquier obra antigua surgen imprevistos". La primera edil no dio fechas aproximadas de finalización, si bien concretó que "el interior está prácticamente acabado y está ahora en fase de embellecimiento".