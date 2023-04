El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha señalado este martes que la posible instalación de los estudios Dreamland en el municipio de Telde es una iniciativa que aún están evaluando, que todavía no se ha presentado de manera formal, pero que sería bienvenida «como cualquier actividad que promueva la diversificación económica».

En declaraciones a los periodistas tras presentar la 18 edición del Festival Animayo, Morales ha querido mostrar «cautela» ante el anuncio de Lopesan y el grupo Newport, y ha apuntado que el día 11 es la fecha prevista para que los promotores presenten el proyecto a los técnicos del Cabildo, que evaluarán si se cumplen los requisitos para seguir adelante.

El grupo Newport y la empresa hotelera Lopesan han anunciado este martes que planean construir en Telde los estudios Dreamland, con el propósito de que se conviertan en «el mayor 'hub' audiovisual y tecnológico del sur de Europa», que contaría con un plató de rodaje de 6.000 metros cuadrados, el «más grande de Europa», un plató auxiliar de 2.500 metros cuadrados y un tanque de agua de 1.600 metros cuadrados para filmar «escenas complejas de alta mar o profundidades marinas».

Contacto con los promotores

«Estoy en contacto con los promotores. Me han trasladado la propuesta y la tendrá que evaluar el área de Política Territorial. Formalmente aún no hay nada, el día 11 tendremos el proyecto básico y los estudios medioambientales«, ha declarado Morales.

El presidente ha valorado los avances para dotar a la isla de equipamiento e infraestructuras encaminadas a afianzar el sector audiovisual.

«Ahora bien, no puedo pronunciarme sobre la propuesta concreta porque todavía no tenemos los datos necesarios, ya que los técnicos deben evaluar si ese espacio que proponen reúne las condiciones necesarias para un proyecto de esas características«, ha insistido Morales, que no quiere »generar expectativas«.

Preguntado por la ubicación, ha apuntado que sería en una zona «antropizada», es decir, donde hay ya actividades humanas que, en cualquier caso, deberá cumplir con lo que la legislación medioambiental y territorial establece.

Localización fuera de espacio protegido

Asimismo, ha dicho que la principal diferencia con Fuerteventura, donde se iba a desarrollar el proyecto en un primer momento, es que la localización «no tiene nada que ver» ya que no se encuentra «al borde de un espacio natural protegido» como sí ocurría en la isla majorera.

«Aquí no tiene esa condición. No afectaría a ningún espacio de especial protección, pero serán los técnicos los que analicen la propuesta en relación al planeamiento. Si cumple con todo, desde luego no tengo ningún miedo a que pueda haber protestas porque cumpliría con el Plan de Ordenación«, ha rematado Morales.