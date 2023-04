Dolores Peña: "En Ucrania necesitaban mi ayuda, así que cogí mis maletas y me fui"

Hace unos días regresó a España de su segundo viaje a Ucrania. ¿Cómo ha sido esta experiencia?

Inolvidable, lo he vivido de una forma muy intensa. Estuve primero en Leópolis, en un colegio para niños con discapacidad donde presté ayuda en mi primer viaje. Fui de nuevo para llevarles cosas, sobre todo material escolar, y a unas familias que tenían unas necesidades específicas también les eché una mano. Después cogí un tren de nueve horas, me fui sola a Jersón y allí la cosa cambiaba. Nada más llegar estabas frente a los rusos y se oían los bombardeos a todas horas. Desde allí vivías más de cerca la guerra. Al final te habitúas al sonido, lo escuchabas con tanta frecuencia que te terminabas acostumbrando. No había niños en la ciudad porque se los habían llevado fuera y la población que quedaba en Jersón era gente muy mayor que se había quedado.

¿Qué tipo de ayuda requerían estas personas?

Necesitaban asistencia con todo porque las tiendas básicas y muchos de los servicios estaban cerrados. No hay restaurantes abiertos, hay muy pocos supermercados e incluso, dentro de estos, hay desabastecimientos frecuentes. Por ejemplo, sí que hay un cocinero español que da de comer a la gente y yo misma estuve colaborando allí con Cruz Roja, pero tienen que vivir de la caridad más que de lo que pueden conseguir ellos mismos.

¿Qué materiales llevó para la población?

Conseguí que la gente me donara más que nada medicamentos, sobre todo analgésicos para los dolores. Eso fue lo que llevé a Jersón. Al resto llevé material escolar, como témperas o acuarelas, que es lo que más les gusta a los niños.

¿Cómo fue el momento de reencontrarse con los niños después de su último viaje?

Fue algo maravilloso, reencontrarme con todos ellos y sobre todo con mi perra Lola. Cuando fui la primera vez era un cachorro que había aparecido allí y me habían encargado a mí que la cuidara. Cuando volví me reconoció y eso fue algo muy intenso.

"Nada más llegar a Jersón estabas frente a los rusos y se oían los bombardeos a todas horas"

¿Por qué decidió volver?

Porque me llamaba y me invadía esa sensación de decir: tengo que regresar. Siento que me ayuda y que recibo mucho más de lo que doy. Aún no tengo una fecha fijada para mi siguiente viaje, pero tengo claro que voy a volver y estoy buscando a alguien que me subvencione porque muchas veces soy yo sola la que pago todo.

¿Cómo han participado en las donaciones sus vecinos?

La verdad es que me han ayudado bastante, sobre todo los vecinos, amigos y familiares. No puedo decir lo mismo de políticos a los que he pedido ayuda y no me la han dado. El único partido que me ayudó un poco fue Unidas Podemos, que me donó un poco de material escolar para los niños, pero por lo demás nada.

¿Cuántas maletas llevó de materiales y medicamentos?

Cinco maletas yo sola. Para caminar era dar dos pasos y volver atrás a buscar las otras maletas. Fue así hasta que llegué a Cracovia y de ahí cogí un taxi, me fui a la estación de guaguas y seguí hasta Leópolis, donde me quedé.

Antes de su último viaje comentaba que en el centro de niños con discapacidad había menores que no podían tener zapatos en invierno y usted tenía planes de llevarles un par.

Sí, es una familia bastante compleja porque de cuatro hermanos tres tienen autismo o discapacidad, su madre también y la única que no lo tiene es la hermana. Quien cuida de los niños es su abuelo, una persona mayor de más de 70 años, que tiene ya una carga muy grande, y él me pedía que me los llevara. Me gustaría traerme a dos de los niños a Canarias, pero tengo problemas con los pasaportes porque pueden viajar por vía terrestre pero no por el aire.

"Quiero crear una ONG internacional para ayudar a los grupos más vulnerables de la sociedad"

¿Este era el primer viaje que hacía a un país en guerra?

Sí, a un país en guerra sí. En el último viaje iba mentalizada porque sabía lo que me iba a encontrar, pero en el primero, cuando vi las trincheras en Leópolis, no sabía ni dónde me había metido. Todo estaba rodeado de una luz muy tenue para evitar los bombardeos y yo solo podía preguntarme: ¿Dónde me he metido?

¿Antes ya estaba en otras asociaciones de Gran Canaria?

Sí, he estado en Jinámar en la asociación Guaxayra, de voluntaria en un banco de alimentos.

¿Por qué decidió dar el salto y salir del país?

Supongo que necesitaba un cambio en mi vida. Vi que en otros sitios requerían mi ayuda y me metí en esto.

¿En qué estado se encuentra ahora mismo el proyecto para formar su propia ONG?

Lo tengo ahora mismo como una forma de tener más medios con los que ayudar. La idea es prestar ayuda en países en guerra y sobre todo con niños. También con las personas mayores, pero en general con cualquier persona vulnerable de la sociedad.