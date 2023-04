Una grata sorpresa para Telde

Cuando me enteré de que José Vélez nos confirmaba que iba a volver a Telde para ofrecer un concierto en su ciudad natal, sentí una gran emoción, pues este hecho viene de un trabajo y una negociación casi personal. Como teldense y amante de la música, no podía dejar pasar la oportunidad de ver a uno de los artistas canarios más reconocidos en su propia tierra, en un recinto que lleva «su nombre» y en el que precisamente hace once años era la última vez que actuaba en el municipio para inaugurar este recinto. Pero todos sabemos que José Vélez no es solo profeta en su tierra sino que lo es dentro y fuera del Archipiélago. Estamos hablando de un artista completo, un profesional de la música, un músico querido y respetado.

De hecho, para mí José Vélez representa mucho más que un cantante de éxito. Su compromiso y amor por su tierra natal son palpables en cada una de sus letras y en cada una de sus actuaciones. Es admirable la forma en la que ha llevado el nombre de su tierra, Gran Canaria, por todo el mundo y ha puesto en todo lo alto la música canaria. Como concejal de Cultura de Telde no quiero dejar pasar las gestiones personales que hay detrás de una actuación así, pues se han tenido que movilizar muchos hilos desde el equipo de Cultura, que quiero obviamente valorar en su justa medida. Es importante reconocer el esfuerzo y la dedicación que ha supuesto llevar a cabo esta iniciativa y responder a la demanda de la ciudadanía. Además, la organización y la experiencia que ha aportado la empresa Gestel, con Jesús Suárez al frente, ha sido imprescindible. Gracias a ellos supimos que después de once años sin tocar en el municipio, este concierto debía de ser gratis para que esto se convierta en una auténtica fiesta, una noche de disfrute musical colectivo con el que es «nuestro cantante». El disponer de las entradas físicas en un punto de recogida como ha sido el Teatro Juan Ramón Jiménez, donde los primeros días se vieron colas kilométricas y muy intensas, y el tramitarlas mediante una tiquetera para todos aquellos que no pudieran estar horas en una cola ha sido clave. Hay que decir que en un solo día llegaron a repartirse (dos entradas por persona que las recogía) hasta cuatro mil invitaciones. No obstante, esta noche disfrutarán de la música del teldense en el Auditorio José Vélez alrededor de 10.000 personas. Las sorpresas no paran aquí pues él mismo, comentaba en un programa de televisión esta semana que tocaría varios temas, (y era una sorpresas que queríamos guardar hasta la misma velada), con la Banda Municipal de Telde, una de las más longevas de todo el Archipiélago, por lo que doble sorpresa para los teldenses. Estoy seguro de que el concierto de José Vélez en Telde será una experiencia única e inolvidable. No solo por la calidad musical del artista, sino también por la emoción y el sentimiento que pondrá en cada una de sus canciones. Será una oportunidad para sentir el orgullo de ser teldense y para reconocer la importancia de la cultura y la música canaria. En definitiva, para mí, el regreso de José Vélez a Telde es un acto de gratitud y reconocimiento hacia un artista que ha puesto en alto el nombre de su tierra y ha demostrado su amor por ella en cada una de sus actuaciones. No puedo esperar a sentarme en una butaca del Auditorio José Vélez para disfrutar de su concierto y sentir la emoción que solo la música puede provocar. Si a ello sumamos toda la cultura que tenemos desatada en la Feria del Libro que se celebra desde el jueves en la plaza de San Juan, con el éxito tremendo que está teniendo, no puedo sino sentir orgullo absoluto por llevar esta cartera cultural que me tiene feliz sin olvidar al equipo de trabajo que tengo a mi lado.