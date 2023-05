"Pepe Suárez no entendía una fe que no estuviera acompañada de política"

¿Por qué decidió plasmar en este libro la labor social y vecinal que desempeñó Pepe Suárez en la isla?

La idea de plasmar su vida o su biografía no partió de mí. Fue Daniel Barreto, el prologuista, quien me propuso narrar su vida por la experiencia que había tenido en algunos libros que había coordinado y con algunos colectivos. Al principio no tenía muy claro si hacerlo porque tengo dos hijas que también escriben y había tomado la decisión de echarles una mano a ellas. Pero bueno, conversando con algunos amigos, con la familia y la gente que oyó la idea, me animaron y me puse a la tarea.

¿Llegó a coincidir con él durante su etapa como párroco?

Sí, de él la primera impresión que tuve fue en el año 1975 o 1976 en un cursillo que dio sobre análisis de la realidad en Gran Canaria. Desde ese entonces ha habido una sintonía. Hemos coincidido no solo en grupos políticos sino también en grupos eclesiales, donde él estuvo con muchos otros en una iglesia de base, como se llamó, que quiere decir comunidades, grupos y movimientos con otro signo renovador.

¿Cómo ayudó Pepe Suárez a diversificar la actividad de la Iglesia insular?

Siempre ha tenido una visión más sociopolítica de la fe. Él no entiende que no vaya acompañada de un compromiso social y político, que tiende a cambiar las circunstancias de las personas más desfavorecidas. Tanto en la HOAC como en la Asamblea Canaria su intención fue lograr la igualdad y la solidaridad, incluso la identidad del pueblo canario. Esa ha sido su lucha y su ideología hasta el final. Un dato fundamental es que él ha sido uno de los coordinadores de la Escuela de Formación Socio-Política y Fe Cristiana. Una de las cosas que yo valoro bastante es que ha sabido unir o relacionar su fe y su compromiso, es decir, no han ido en paralelo. Hasta el último día, a las vísperas de su fallecimiento, estaba preocupado por asesorar a personas en situaciones vulnerables. Algunas personas entendían su muerte como la muerte de un protector.

¿Qué persiguió al frente de la escuela?

En esos grupos se prima el compromiso y la fe, por tanto, para los cristianos que están en asociaciones de vecinos, en partidos, en sindicatos o en parroquias obreras esa escuela les sirve para fundamentar su vida o para profundizar en su fe y en la doctrina social de la Iglesia. Allí se muestra un estilo de iglesia más renovador, comprometido y de cambio que lucha por ejemplo para lograr la igualdad de las mujeres en la iglesia. Tenía el miedo de que, con su muerte, la escuela se parara, pero ha seguido adelante.

En este libro también contó con el punto de vista de los familiares y amigos de Pepe Suárez ¿Qué es lo que más destacan sobre él?

En la familia era como el segundo padre, el que intentaba resolver y atender las necesidades personales. Era una familia tradicional, que hasta que su madre se murió se reunían todos los sábados y todos los domingos en los Arenales. En su casa, en la parte de arriba, estaba la escuela del barrio. Por parte de sus amistades, a pesar de que alguna vez ha discrepado de gente con la que él estuvo en la primera etapa del compromiso sociopolítico, ha mantenido las amistades. Él pensaba que si queremos transformar esta sociedad, si queremos cambiarla, es necesario hacerlo también a través de lo político.