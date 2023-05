Pedro Pérez: "Gran Canaria era para Galdós el recuerdo de un amor imposible"

¿Por qué decidió trasladar a la pantalla la novela El gran amor de Galdós, de Santiago Gil?

Fue una propuesta de mi compañero Alejandro Maró, que en este proyecto tiene dos funciones, es productor ejecutivo y también el actor protagonista que interpreta a Benito Pérez Galdós. Él se reunió con Santiago Gil, que le planteó la posibilidad de adaptar la novela. Nos propuso una idea para llevarla a cabo y nosotros le propusimos otra. Le dijimos que nuestra historia iba a estar encauzada en hablar sobre un Galdós isleño y sobre lo que vivió aquí. Nos documentamos bastante sobre el escritor para conocer en profundidad su biografía, dónde pasó sus días, cómo era, cómo vivía y lo que se decía de él. Descubrimos que su vida era una amalgama de experiencias y vivencias que parece que nunca acaban, abres una hoja y se despliegan mil historias más, positivas y muy emotivas.

¿En qué momento de la vida de Galdós se sitúa el cortometraje?

Se sitúa en su niñez y en su juventud, tiene 10 y 19 años. Al principio del corto vemos unas pinceladas de su niñez para dar paso a un Galdós joven, poco antes de ser reconocido, cuando parte a Madrid para hacer el resto de su vida.

¿Cómo empezó la historia de amor entre Galdós y su prima Sisita?

Es curioso porque en la novela y en la biografía que escribió Yolanda Arencibia cuentan que Sisita llegó con nueve años, Benito la conoce a esa edad y ya entonces empieza a germinar ese amor y a brotar ese sentimiento. Siguió así hasta los 19 años, cuando sus caminos se separan y cada uno toma un rumbo diferente que determina la vida de ambos.

¿Sus familiares conocían lo que estaba ocurriendo?

Sí, lo sabían y fueron ellos los que decidieron romper esa relación porque no convenía. Primero porque fue un gran revuelo y segundo porque la familia tenía otros planes. Ni Sisita ni Benito tuvieron nunca el control de sus vidas, sino que fueron sus parientes los que las direccionaron a un rumbo que no era el que ellos sentían. Lo que brotaba era un amor mutuo y la idea que tenían era formar una vida juntos, pero sus planes quedaron frustrados por esa separación abrupta.

¿Qué planes tenían sus familiares para ellos?

Benito era el hijo más pequeño de la familia, el benjamín y protegido de la madre, María Dolores Galdós, que era el ejemplo perfecto de la madre canaria y quiso asegurar el futuro de su hijo para que se convirtiera en el gran escritor que fue. Trató también de que estudiara una carrera que él no quería, por lo que empezó Derecho en Madrid aunque no la terminó nunca, faltaba a clase y no le interesaba en absoluto. La familia tenía otros deseos para él, ligados siempre a un crecimiento profesional suyo más que personal. En el caso de Sisita, la llevaron a Cuba y la casaron con otra persona por intereses económicos que implican un desprecio del terreno emotivo de Sisita.

¿Cómo influyó la separación en el resto de la vida de Galdós?

Es algo que está abierto a la especulación pero a mí me gusta pensar que para Galdós Gran Canaria era Sisita. Uno de los motivos por los que le generaba inquietud Canarias es porque podía verse relacionado con el recuerdo de un amor imposible en la Isla. Para Galdós Gran Canaria era Sisita y todo lo que eso conllevaba, un recuerdo trágico, agrio donde por desgracia no pudo culminar esa historia. Pudo escribir todas las historias que quiso pero la suya propia no llegó a contarla como él quería y ese punto trágico está en Galdós.

¿Cómo ha sido para usted la tarea de reflejar esta historia en poco más de veinte minutos?

Fue un reto complejo porque era la primera vez que adaptaba una novela. Había escrito algunos cortos, pero fue desafiante adaptar un libro de más de 200 páginas y resumirlo en un corto de 23 minutos. En este caso su amor por Sisita y sus vivencias en Gran Canaria eran lo que más me estimulaba a nivel creativo. La labor fue la de leer muchas veces la novela, quedarme con los pasajes más importantes e investigar mucho sobre la figura de Galdós para rellenar las lagunas con parte de ficción y con las informaciones que tenemos sobre él.

¿Por qué ha quedado en un segundo plano históricamente el papel que jugó Sisita en la vida de Galdós?

Nosotros nos hacemos la misma pregunta, por qué se ha ido censurando esa cuestión, que siempre ha sido un pie de página. Es triste porque fue una persona con la que tuvo una relación sentimental fuerte y desempeñó un papel importante en el resto de su vida, así que el hecho de que se suprima denota muchas cosas. Hay una cuestión que está presente y es que para la familia hablar de esto es complejo, implica meterse en un terreno donde no quieren entrar. Para nosotros es una gran incógnita y es precisamente una de las cuestiones por las que sentimos un apego tan importante por la historia de Galdós y de Sisita y la necesidad de contarla, ya sea ahora en formato de corto o en un futuro, que esperamos plasmarlo en un largometraje para tratar otros aspectos.

¿Dónde podrá ver el público esta producción en los próximos meses?

Hicimos el estreno oficial del proyecto en el edificio Miller a principios de año. Abierto al público esta es la primera vez que lo presentamos de forma oficial en la Isla. Nos hace mucha ilusión presentarlo en la Casa-Museo León y Castillo porque fue un contemporáneo de Galdós, además de paisano y amigo desde la infancia y es muy emotivo que haya esa conexión.