Las despedidas llegaron este miércoles a las Casas Consistoriales de Telde con motivo de la celebración del último pleno municipal del actual mandato. El Ayuntamiento de estos últimos cuatro años aprobó las actas del mes de mayo, en una sesión ordinaria en la que seis de los 16 concejales electos que dejan su cargo a partir de ahora aprovecharon para despedirse de los demás ediles y felicitar al futuro alcalde, Juan Antonio Peña, por los resultados obtenidos en las elecciones locales del 28 de mayo.

La propia alcaldesa en funciones, Carmen Hernández, que anunció su renuncia a la concejalía la semana pasada, trasladó al grupo que asumirá el mando el ruego de que "sigan siendo el gobierno de todos los ciudadanos y trabajen para todos los vecinos, los que les han votado y los que no". En su intervención, tras escuchar las palabras de los ediles salientes, destacó las iniciativas lanzadas por el grupo actual, como la puesta al día de las cuentas, las oposiciones para optar a 33 plazas de la Policía Local, la renovación de los parques o la apertura de las escuelas infantiles.

"Telde puede caminar ahora por los juzgados con la cabeza alta y ya no nos persiguen. Espero que siga así en el próximo mandato", aseveró la primera edil en funciones durante su discurso. La líder local de Nueva Canarias, que ha estado al frente de la institución los últimos ocho años, recordó que la gestión ha implicado "noches muy duras sin dormir, aunque ha sido un honor especialmente al ser la segunda mujer en ocupar el cargo".

Representantes que se marchan

Cuatro de los concejales del partido dejarán el 17 de junio el Consistorio: Diego Ojeda (concejal de Cohesión Social y Vivienda), Eloy Santana (Servicios Municipales), Sergio Suárez (Contratación, Sanidad y Consumo) y Servando González (Vivienda, Mercado, Festejos, Participación Ciudadana y Desarrollo Agropecuario). "Me pongo a disposición de mi sucesor para cualquier ayuda que necesite", apuntó Ojeda en su discurso.

En su despedida agradeció a los vecinos por los votos depositados en las urnas que le permitieron acceder al cargo e hizo una mención especial al personal de Servicios Sociales y a la actual alcaldesa. "Me ha animado, me ha empujado y me ha enseñado todo lo que sé. Gracias a todos los que me han apoyado en esta andadura", destacó.

Santana, por su parte, señaló que han sido "ocho años de trabajo duro" en la gestión municipal. "Quiero agradecer a mis compañeros, a la ciudadanía que ha permitido que pueda ejercer en la política y trasladar mis disculpas a quienes he podido defraudar", concluyó.

El Partido Popular también despide a sus dos concejalas actuales, que forman parte en estos momentos de la oposición, Sonsoles Martín (que se presenta al Parlamento de Canarias) y María Eugenia Melián. "Me toca cerrar una etapa con sus luces y sus sombras, pero ha sido una lección de vida que solo algunos hemos podido cumplir", subrayó Martín.

La anterior cabeza de listas del partido local se despide después de 16 años en el Consistorio. "Empecé con solo 25 años y asumí desde el primer momento el compromiso de trabajar por Telde", apuntó emocionada. Agradeció en especial a José Suárez Martel, anterior edil del partido que asistió a ver el pleno, por su papel en su primera etapa de vida política.

Melián también le dedicó unas palabras a la portavoz saliente por haberle acercado al partido y quiso felicitar a las nuevas caras de la agrupación. Animó "a los compañeros entrantes porque de ellos depende el éxito de la ciudad".

Unidas sí Podemos perdió en los Comicios a sus dos ediles al caer el número de votos. César Santana, concejal del grupo que aglutina a Podemos y a Izquierda Unida, se despide junto a Rosa Vega. El cabeza de listas quiso agradecer por la unión de ambos partidos y felicitar a Juan Antonio Peña. "Ha hablado la voz del pueblo y le animo a que trabaje por todos los vecinos, incluidos los que no le han votado", señaló.

Del grupo de no adscritos intervino Rosa María Ortega. "Gracias por estos ocho años en el pleno", se dirigió al resto de ediles de la corporación municipal. Quiso destacar "las amistades que se forman" y "obviar la parte política, que puede ser la más desagradable".