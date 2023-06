Vítores, aplausos, con júbilo el gentío gritaba "¡sí se puede!", y hasta hubo abucheo para quienes pasan a la oposición. La mañana de hoy en Telde conjugó los ánimos de unos y otros en la plaza de San Juan ante su nuevo alcalde, Juan Antonio Peña, que parecía, más que inaugurar un mandato en el que gobernará con mayoría y por primera vez con el partido Ciuca, el inicio de una nueva era donde la deuda económica del municipio ha quedado atrás y es hora de desempolvar todo lo suspendido o aplazado.

Las campanas de la basílica de San Juan Bautista sonaron a las once en punto y el líder de Ciuca atravesó las puertas del salón de plenos atravesado por sus compañeros de mandato entre los aplausos de los que se agolpaban el día de la constitución del ayuntamiento. Una entrada victoriosa para un partido que ha esperado 14 años a ser elegido por la ciudadanía. La oportunidad ha dado lugar a un cuatripartido formado por el Partido Popular, Coalición Canaria, tercera y cuarta fuerza respectivamente después de las elecciones del 28M, y Más por Telde, dejando en la bancada de la oposición al Partido Socialista, Nueva Canarias y Vox.

"Este es un proyecto de esperanza, ilusión y cambio", afirmó Peña en su primer discurso como alcalde electo. Recogido y respetuoso para con sus adversarios políticos, solo sonreía ante los medios de comunicación y el gesto amable que le dedicaban tanto desde los sillones del pleno como de los bancos abarratodos. La contención también marcó el tono de las palabras que lanzó a sus seguidores, donde la apertura de las instalaciones públicas, la mejora en la gestión de los servicios, la bajada de impuestos, la promoción del arte y la cultura y el embellecimiento del entorno fueron las claves de un mensaje que encontró una respuesta entusiasta.

Tempraneros fueron los ediles de Nueva Canarias, con la exalcaldesa Carmen Hernández en un segundo plano y sentada junto a los antiguos mandatarios de la ciudad, mientras su compañera de partido, María Celeste López, ofrecía en su discurso "la experiencia de quienes conocen esta institución en un municipio muy diferente a hace ocho años en el que se han logrado grandes avances que van más allá del pago de la deuda del plan de ajustes", con un listado de proyectos que la corporación ha ido poniendo en marcha y, al mismo tiempo, dejando en el aire.

Guiños a propios y contrarios

La larga retahíla valió el sordo abucheo de quienes veían la retransmisión en directo, que tenían a un claro favorito: cada vez que sonaba el apellido Peña se alzaban, y más de uno vestía su cara como hinchas de un equipo que presume de haber ido calle a calle en busca del diálogo con los habitantes. Uno a uno, los 26 concejales recibieron las medallas de acreditación de manos de la Mesa de Edad, formada por Juan Francisco Artiles y el más joven y novel Christian Santiago Santana. Aunque el cordón se resistía, finalmente consiguieron atarlos a cada miembro que prometió y juró el cargo.

Con la sala caldeada, los ánimos permanecieron apaciguados, y la reflexión de Alejandro Ramos, dirigente del PSOE teldense, dio muestras de complicidad, y aseguró que "desde la crispación jamás nos encontraremos". "Tendrá usted días buenos, menos buenos, pero sin duda tiene un reto que le animo a seguir. No solo tendrá a su gobierno al lado, sino también la labor leal de mi partido". Un guiño con varias direcciones, tanto al alcalde como, entre líneas, al partido de ultraderecha que ha irrumpido en Telde con dos concejalas. La candidata de Vox, Rita Esmeralda Cabrera, sin darse por aludida, evitó durante su breve exposición ofrecer apoyo a la coalición o tan siquiera dar la enhorabuena a Juan Antonio Peña, al contrario del resto de los representantes.

"Seguimos creyendo como el primer día en una sociedad más igualitaria y más solidaria, nuestras puertas estarán abiertas y, sin duda, sus logros y éxitos [refiriéndose al alcalde] serán los nuestros y los de esta ciudad", compensó Héctor Suárez, el exalcalde que será con Coalición Canaria aliado los próximos cuatro años. Y volviendo a las exhortaciones en clave de precampaá, el popular Sergio Ramos tomó el micrófono haciendo una confesión personal, "en el senado he tenido muchas intervenciones públicas, pero este es el momento en el que más nervios sufros porque para un político el mayor orgullo debe ser concejal de su ciudad", rápidamente, dejó atrás lo cándido para señalar con crudeza a Nueva Canarias, sin mencionarlos, "dejaremos atrás el sectarismo que ha vivido esta ciudad durante años con una ciudad en estado catatónico, ahora comienza un nuevo ciclo político".

El intercambio más o menos locuaz entre contrincantes y compañeros de camino se fue intercalando con la reacción de los asistentes que, lejos de contenerse, esperaban con ansia la salida al balcón de Juan Antonio Peña. Exultante, sonó We are the champions de Queen y bajó a recibir las felicitaciones y la bendición de quienes han depositado su confianza en él.

Hubo tiempo hasta para rumorear, como que el alcalde entre tanto beso y abrazo había tenido un vahído y cierto desplome con dirección al suelo. Nada más lejos de la realidad. Un bulo desmentido al momento por el equipo asesor de Peña, que aseguró que lo único que había hecho era volver por unos segundos al interior del edificio. Una mañana que, sin mayor sorpresa, dejó algunas anécdotas para el recuerdo, como el reencuentro del perro Tobillo con las Casas Consistoriales en los brazos de la exconcejala Auri Saavedra. Esta vez como una civil más que espera el cumplimiento de tantas promesas.