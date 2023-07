El eterno problema de La Pardilla

"Aquí la rata más tonta sabe hablar inglés", bromea el vecino Juan Luis Tavío de la urbanización Los Tulipanes II. Los habitantes de este enclave de La Pardilla llevan años denunciando la falta constante de limpieza y seguridad. Un edificio abandonado es el centro de sus problemas, en sus alrededores se pueden encontrar escombros, enseres e incluso coches. En su interior celebran fiestas clandestinas que originan incendios y actividades vandálicas. Pero no solo el inmueble es un quebradero de cabeza, los residentes denuncian la dejadez general de la zona, que se encuentra sucia e inhabitable para los niños. Los problemas han sido puestos en conocimiento del Ayuntamiento de Telde en varias ocasiones, pero no ha habido una respuesta contundente, por lo que se sienten abandonados ante los "oídos sordos" del Consistorio.

Los excrementos y los desechos abundan en una cancha con una portería oxidada que no está soldada al suelo

Aquellos vecinos que tienen hijos no dejan a los pequeños salir solos, y tampoco jugar en la cancha que se encuentra al fondo de la urbanización. Los excrementos, las toallitas usadas y la basura han copado el espacio de juego, además de la oxidada portería, que no está soldada al suelo debido a la falta de reparación. Tavío asegura que es un punto de encuentro para mantener relaciones sexuales, incluso a plena luz del día: "He estado aquí con mis nietos en bici y me he encontrado a gente haciéndolo". "Vienes aquí con tus hijos y te tienes que persignar", añade.

"No pasar" o "Ahora es nuestro" son algunos de los grafitis del edificio abandonado que se encuentra al final de la calle Doña Perfecta. Los residentes aseguran que además de las fiestas celebradas, también viven okupas que con el paso del tiempo han dejado en mal estado las instalaciones. Precisamente, durante los meses de verano, el ruido y la inseguridad provocados por las continuas peleas entre los inquilinos del inmueble aumentan considerablemente y, describen que, en muchas ocasiones, las trifulcas acaban en incendios e incluso muebles que vuelan de las ventanas superiores de la vivienda.

Frente al edificio abandonado también existe un almacén que ha dejado de utilizarse. Tavío señala que el techo está hecho de uralita, y en la dirección en la que sopla el viento puede ser perjudicial para la salud al arrastrar las partículas hacia los hogares. La uralita es tóxica solo cuando se quiebra, pero los constantes robos de vigas de hierro del interior hacen temer a los residentes que el material pueda haber desmejorado su resistencia. "La única solución del Ayuntamiento fue poner hace tres años un muro de hormigón (del estilo New Jersey) para que los furgones no entraran", detalla.

Las peleas de los okupas acaban en incendios y muebles que vuelan desde las ventanas de la vivienda

El nuevo alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, asegura que no quiere dar "falsas esperanzas" y explica que quedan muchas cosas por hacer en el municipio desde que llegó al Consistorio hace unas semanas. "Estamos haciendo todo lo posible para mejorar las cosas, puedo decirte lo que quieres oír, pero realmente tenemos que ir con los técnicos para buscar una solución", relató. Para ello, pretende acercarse al lugar, pero no ha especificado fecha para ello. Los vecinos abogan por tapiar el edificio abandonado para erradicar los problemas, sin embargo, Peña explica que no es "tan sencillo" y que habría que valorarlo.

La odisea de sacar la basura

Para los vecinos realizar una tarea tan cotidiana como sacar la basura se transforma en toda una aventura. El contenedor más cercano se encuentra en la urbanización contigua, a la que se ven forzados a acceder caminando por una acera estrecha o cruzando un descampado repleto de desperdicios. El vecindario contaba con contenedores para depositar la basura en el pasado, pero su quema propició el desentendimiento por parte del Ayuntamiento teldense. Los residentes han pedido la reposición de los cubos, que aseguran que ha sido negada por parte del Consistorio ante la poca accesibilidad de las calles.

Lo mismo sucede con el alumbrado público, parte de Los Tulipanes II se encuentra a oscuras durante las noches. También se han apropiado del cobre que contienen los cables de las farolas, dejándolas inhabilitadas, mientras que otra parte del alumbrado público se quemó junto a los contenedores. "Hace unos años robaron el tendido eléctrico de la calle principal enganchando un coche", cuenta Olegario Machín, otro vecino afectado.

El cúmulo de problemas que soporta el barrio ha llevado a que sus residentes estén desesperanzados con el futuro y las políticas del municipio. "Nadie vino aquí en la anterior campaña política", refleja Tavío sobre las elecciones del 28 de mayo. No saben cuántos años más tendrán que esperar para que sus problemas cesen, mientras tanto tendrán que seguir hablando en inglés con las ratas.