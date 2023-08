Lomo Magullo se embarca a baldazo limpio en su Traída del Agua infantil

Cuando llega el mes de agosto no pueden faltar los baldes en Lomo Magullo. La tradicional Traída del Agua del barrio teldense ha conseguido hacerse un hueco en el calendario de los más fiesteros de las Islas y los más pequeños no podían quedarse atrás. Este domingo fue el turno para 400 niños del pueblo y de los alrededores que, acompañados de sus padres y familiares, se armaron en la acequia con el único objetivo de descargar litros y litros de agua sobre todo aquel que se atreviera a tener la ropa seca. El chorreo no dejó títere sin cabeza y las altas temperaturas que les acompañaron en la bajada de la plaza de las Nieves quedó en un mero recuerdo en cuanto empezaron a volar las gotas.

La celebración significó el bautizo de Noemí Azahar, de nueve años, en una fiesta tradicional canaria. Su madre es Sumaya Quintana, una mujer natural de Tejeda que lleva 18 años viviendo en Londres, ciudad que vio nacer a su hija y que dejó atrás hace solo una semana para disfrutar de unas vacaciones en Gran Canaria. "Nunca había venido ni conocía esta fiesta, pero una amiga nos animó y decidimos acercarnos", aseguró Quintana, que estaba ataviada con la vestimenta típica, al igual que su hija.

La menor corría de un lado para otro con un cubo en la mano y mojaba sin descanso a sus "amigos, familiares y todo aquel que se cruce". Sus primeras impresiones, en plena faena, es que se trata de una fiesta "muy divertida y muy fría". Madre e hija dejaban atrás los 13 grados con los que salieron del Reino Unido para estrenarse en una fiesta veraniega pero cargada de tradición.

El camino hasta la plaza, más corto que el de los adultos, estuvo acompañado de música y bailes

La celebración se estrenó por primera vez entre los vecinos del barrio en 1968 como un guiño a la forma que tenían que emplear antiguamente los residentes para hacer llegar el agua hasta sus viviendas. "Hubo una época en que había muchísima gente para un barrio tan pequeño y hubo que replantearlo, se cambió la fecha a un viernes y, aunque no resultó porque coincidía con la Rama de Agaete, sí sirvió para frenar un poco", rememoró Nieves Suárez, vecina de Lomo Magullo.

El sonido de un volador marcó el arranque del recorrido a las doce del mediodía, aunque algunos no pudieron esperar hasta llegar a la acequia para descargar los primeros baldes. Cualquier cosa servía para empapar a los asistentes y una maceta, una garrafa cortada a la mitad o un vaso de agua cumplían su propósito para los participantes.

Laura Suárez, Sheila y Cynthia Urrestazuru se acercaron desde el barrio de Lomo Guinea para conocer la Traída infantil en un grupo numeroso de hermanos, primos, padres y madres. "Tenía muchas ganas de venir porque cuando la fiesta es solo de adultos los niños no nos podemos divertir", afirmó Sheila poco antes del pistoletazo de salida.

Era la primera vez que esta familia se juntaba para disfrutar con la versión infantil, ya que en otras ocasiones había caído entre semana y no habían podido cuadrarlo. "Siempre es bueno que los niños mamen de las tradiciones así que aquí estamos para pedir agüita para el año que viene a Las Nieves", aseguró Mapi Jiménez, una de las madres del grupo.

La celebración popular es el momento perfecto del año para volver a ver a antiguos conocidos y entablar conversaciones como si no pasara el tiempo. Uno de los que regresaba para hablar de nuevo con "amigos que quedaron atrás" es Juan Luis Burgazzoli, que fue durante cinco años el médico del pueblo. El sanitario atendió con esmero a cada residente de Lomo Magullo que pisaba su consulta hasta que cambió su espacio de trabajo a otro centro de Las Palmas de Gran Canaria hace unos meses.

Para Noemí Azahar, nacida en Londres pero con madre grancanaria, era la primera fiesta que veía en la Isla

"Para mantener el vínculo con el pueblo vinimos a compartir con ellos este día", aseguró acompañado de su mujer y sus dos hijos, que optaron por la versión "más familiar de la fiesta" frente a la más multitudinaria. Este año Burgazzoli también pasó el testigo como pregonero al grupo Charcojondo, que se encargó de animar el cotarro hace una semana.

Una que se estrenaba por primera vez entre baldes es Ithaysa Hernández, una vecina de El Calero Alto que decidió animarse por fin para acompañar a sus hijos junto a otras tres familias. "Hemos visto que se trata de una fiesta para los niños y por eso hemos decidido venir, para que puedan disfrutar, aunque con estos calores se agradece también un poco de descanso", destacó la teldense.

Las tres familias tenían claro que querían ataviarse con la vestimenta típica para ser fieles a la historia de la fiesta y tratar de que no se perdieran las costumbres. "Siempre que se trate de mantener las tradiciones es algo bonito que le terminamos inculcando a nuestros hijos", añadió la visitante.

Los vecinos de las viviendas de los alrededores no dudaron en sumarse al festejo lanzando cubos de agua desde las azoteas y ventanas, que los viandantes devolvieron con más ganas si cabe. Al grito de "bote" llegaba una nueva rociada. Algunos trataron de echar mano del ingenio e idearon formas para salir secos de la Traída que no surtieron mucho efecto. Un padre sacó su móvil del bolsillo como escudo y se lo señaló a su hija para que no descargara su balde sobre él, pero esta, implacable, le advirtió antes de derramar el agua sobre su cabeza.

"Siempre hay ganas de fiesta y ahora con el calorcito sabe mucho más", apuntó Leticia Suárez, una vecina del barrio que ya se ha convertido en una habitual del festejo. La madre destaca que este año se "nota mucho más movimiento", algo que también comparte Juan Martel, concejal del distrito cumbre, que señala la presencia de más niños de otros municipios en esta ocasión.

Una de las que decidió traer a su hijo, que debuta en los festejos, para descansar del calor del cercano Valle de Los Nueve es Yasmina González. "Como yo conozco de primera mano la fiesta de los adultos he decidido traerle en esta ocasión para que disfrute", incidió la visitante.

Mantener las tradiciones

Un aspecto que no convence a todos es la presencia, cada vez mayor, de pistolas de agua, así como de ropa de calle. "La mayoría de los vecinos somos los que estamos vestidos de típicos y que llevamos los baldes porque es la tradición", afirmó Cristhian Luján, que desde pequeño ha conocido de primera mano la celebración popular.

También hubo tiempo para paradas, bailes y descansos en medio del recorrido, que tardó una hora y media en regresar a la plaza mientras continuaba a toda marcha el remojón. La Banda Vitamina Band fue la encargada de amenizar las pausas y tocaron animados a pocos centímetros del jaleo. Unas horas más tarde continuaría el jolgorio con la actuación del Payaso Zapito, que se subió al escenario de la plaza a las seis de la tarde.

Esta popular fiesta ha hecho disfrutar a cientos de menores, mientras que el turno de los adultos llegará el próximo domingo con la versión tradicional. El año pasado ya se recuperó la celebración después de la pandemia con la asistencia de un millar de personas y este año aspira a repetir o aumentar esas cifras con el agua cristalina de la que disfrutaron ayer los niños. La cita tendrá lugar a partir de las doce del mediodía con un recorrido más extenso que el de este domingo.