Melenara abre un parque 'sostenible' sin árboles por un valor de 1,2 millones de euros

La obra, que pertenece al gobierno anterior, todavía no reúne los requisitos que los vecinos habían demandado en un primer momento, por lo que será este nuevo gobierno el que se comprometa con llevar a cabo esa tarea. «A partir de ahora comienza un periodo de consenso de diálogo, de sentarse con los vecinos para aportar, construir y adecentar este recinto, añadiéndole más verde y seguridad. Cuando esté todo haremos la inauguración, pero de momento simplemente hacemos la apertura», expresó Peña.

El proyecto, que ha tenido un coste de 1,2 millones de euros, ha sido financiado con fondos Fdcan de los que el Cabildo de Gran Canaria ha puesto 500.000 euros y el Ayuntamiento de Telde 700.000 euros.

La puesta en marcha del proyecto, ha sido en gran parte por la presión vecinal, que echaba en falta un espacio de estas características en la zona, además de la creación de un nuevo lugar de esparcimiento que fuera respetuoso con el medioambiente. Sin embargo, tal y como se repitió durante esta apertura, este recinto no es exactamente lo que pidió la población, algo que desde el gobierno local tienen presente e intentarán arreglar.

De los 4.000 metros cuadrados con los que cuenta el recinto, 600 de ellos cuentan con una lona de sombra, que tal y como asegura Juan Antonio Peña, en un primer momento se diseñó como una zona de ocio para acoger representaciones o actos festivos. «Ese será a priori su destino a no ser que los vecinos quieran cambiarlo o aportar algo nuevo», dijo durante la apertura. Según los técnicos y el gobierno anterior, tal y como apunta tanto Peña como Sergio Ramos, este parque, ubicado en la calle 12 de octubre de Melenara, se trata del primero cien por cien sostenible de Canarias debido a que el espacio cuenta con luminarias sostenibles que se alimentan de paneles solares y que almacenan energía durante el día.

A pesar de que el parque se ha abierto a la ciudadanía, el gobierno local tiene por delante la tarea de cerrar los numerosos frentes abiertos que esta obra presenta. Por un lado, se ha tenido que vallar la parte de niños «porque hay un muro que cae sobre la terminación del parque y pueden haber caídas, cosa que no vamos a permitir», tal y como ha explicado Sergio Ramos. Por otro lado, la intención es crear un perímetro alrededor del recinto con un horario de apertura y cierre, para de este modo garantizar el descaso de los vecinos de la zona, aunque hasta el momento permanecerá abierto. Finalmente, la intención del nuevo gobierno es dotar al parque de zonas verdes y palmeras.

A partir de ahora, será el nuevo gobierno el que se comprometa con el colectivo vecinal para llevar a cabo las mejoras del espacio. «Creemos que el gobierno de Telde tiene que ser transparente y que apueste por la ciudadanía. Ahora mismo este no es el proyecto que los vecinos querían y nosotros vamos a trabajar en ello», dijo Sergio Ramos. En la apertura del espacio, además de el presidente del gobierno local y el vicealcalde, acudieron el concejal de vías y obras, Iván Sánchez; el edil de parques y jardines, Juan Francisco Artiles; la delegada de playas, María Calderin, y el concejal de gobierno, Juan Martel.

Leonardo Hernández, como presidente de la asociación de vecinos Meclasa ha explicado a este medio que una de las peticiones que hicieron los vecinos de la zona fue la creación de un parque urbano. «Lo propusimos porque no queremos que esto se convierta en una zona masificada, donde solo hay viviendas y no existen aparcamientos ni zonas verdes», dijo. A pesar de la indignación, hay optimismo porque el parque, aunque no es lo que pidieron, está hecho, y ahora solo habrá que rehacer lo que en un primer momento se propuso. «Lo que manifestamos los vecinos es un espacio con zonas verdes, sombras y no tanta piedra porque las quejas en sí es porque es un montículo de piedras». La ciudadanía, sin embargo, sigue apostando por la creación de este parque. «También queremos que la parcela aledaña se abra para aparcamientos y en un futuro se convierta en un parquin subterráneo para los que vienen tanto al parque como a la playa». Hasta ahora, los vecinos expresan que no lo ven como un fin, sino un principio. | C. G. A.