Iván Sánchez: "Podemos inaugurar en dos años el aparcamiento de San Gregorio"

En la campaña del Partido Popular para las elecciones municipales de Telde avanzaron planes para recuperar los inmuebles abandonados de la ciudad. Ahora, como concejal de Vías y Obras, ¿por dónde ha decidido empezar?

Hemos empezado por el aparcamiento de San Gregorio con un nuevo encargo porque el Ayuntamiento anterior había dejado caducar el anterior. Tenemos una subvención para sufragar el coste así que hemos decidido empezar por ahí. Además, le daremos continuidad a los proyectos que habían dejado sin contratar, como en el caso del Mercado, donde la obra civil está terminada pero la parte del sótano y las instalaciones con cámaras de frío están sin contratar. Había además una obra menor que era necesaria: la adecuación de los aseos y baños del personal y los almacenes, que estaban sin terminar los pavimentos. También estoy trabajando en un plan de asfaltado para el municipio y la intención es que vaya en paralelo a los proyectos que nos han dejado sin contratar porque recurrentemente solo se atendía a determinado número de calles o a una sola parte de la vía. Estamos recuperando todos esos proyectos para completar las calles y los barrios y realizar un asfaltado que abarque zonas completas y que no se quede a medias, que es lo que ha pasado hasta ahora.

Ayer abrió al público el parque urbano de Melenara. ¿En qué estado se encuentran otras obras de Costas, como el paseo de Salinetas?

En el parque urbano de Melenara hemos encargado la siguiente fase del paseo marítimo y hoy —ayer para el lector— precisamente vengo de una reunión con Costas para poner en marcha el tramo del paseo de Salinetas que se hundió y quedó la obra paralizada hace más de dos años. Queremos terminarla y para eso necesitamos las autorizaciones pertinentes para empezar a hacer la plaza, que veremos terminada. Tenemos el anteproyecto y vamos a trabajar en esa siguiente fase, en su contratación y en ejecutarla.

¿Y en el casco urbano?

El centro urbano es fundamental y queremos recuperarlo con la culminación de Arauz, otra obra que nos hemos encontrado en marcha. La parte de instalación eléctrica de media y baja tensión, centros de transformación y alumbrado público se terminan este verano, a falta de una parte de baja tensión. Luego, hemos hecho también un nuevo encargo para el proyecto de urbanización, que quedó paralizado, lo cogió una empresa que no quería acometer las obras, así que lo hemos resuelto con ella y hemos hecho un nuevo contrato al proyectista para que lo actualice. Este verano tendremos terminada la electrificación y antes de terminar el año pondremos en marcha la urbanización de ese sector. La vida del casco urbano de Telde ha estado condicionada por dos instalaciones, la urbanización y la zona del mamotreto (Palacio de la Cultura, multicines y aparcamiento de San Gregorio), que en el fondo tendrían que haber resuelto los problemas del casco urbano y lo que han hecho es crear otros que antes no existían. Por eso queremos darle solución. Sabemos que nos va a llevar tiempo porque no son obras sencillas, tanto la urbanización de Arauz como el edificio de aparcamientos tienen plazos de ejecución de un año, como mínimo, pero si los iniciamos a principios de 2024 en 2025 ya podremos hablar de una inauguración de los aparcamientos y de poder recepcionar la urbanización. A partir de ahí que los propietarios de esas parcelas puedan edificar si así lo quieren y resolver ese problema que se ha generado.

"Tenemos que buscar una solución jurídica para que se puedan ocupar las viviendas de Arauz"

En el caso de Arauz hay un bloque de viviendas que la inmobiliaria prevé estrenar este verano. ¿Van a haber retrasos en esta entrega?

No, esa es una obra condicionada a la terminación de las obras de urbanización. La parte eléctrica ya está terminada pero hay otras obras pendientes como la pavimentación. Ahí tenemos que buscar una solución jurídica, que las hay, que permita que ese edificio se le pueda dar una licencia de habitabilidad y puedan ocupar las viviendas. Las normas te permiten construir y urbanizar al mismo tiempo, pero para poder habitar un edificio previamente la urbanización tiene que estar terminada y recepcionada. El edificio está prácticamente terminado ya y no va a suceder en un mes, si el plazo de urbanización requiere de al menos un año. Entonces hay que buscar la forma jurídica que permita otorgar la habitabilidad a ese edificio para que no se encuentren con el mismo problema en el que se vio la piscina, que terminó la obra y no pudo abrir, y nos dé desde la administración un margen suficiente para poder terminar las obras.

Usted formaba parte de las filas de Ciudadanos antes de presentarse con el PP en los últimos comicios. ¿A qué se debe el cambio?

Cuando me presenté por Ciudadanos y no salí elegido tenía claro que debía quedarme al menos cuatro años y luego ya no tenía muchas expectativas o prácticamente ninguna de seguir en política. Un día recibes la llamada de Sergio Ramos, quedamos, empezamos a hablar y me pareció una persona con capacidad para resolver los problemas que tiene este municipio, que es senador con una trayectoria política importante y que sí que veía con opciones no solamente de ganar unas elecciones, sino además de resolver los problemas que tiene el Ayuntamiento. Finalmente le dije que sí pero por esa condición, no porque tuviera un especial interés por seguir en un partido político. Ya había estado ocho años en Ciudadanos y desde el punto de vista personal había cumplido con lo que me había propuesto. La opción era poder entrar en un Gobierno y ahí resolver los problemas que venían demandando. No le podía decir que no a esa posibilidad, así que ahora estoy en el Partido Popular y muy contento.

"Como arquitecto aporto experiencia y conocimientos y eso le va a venir muy bien al Ayuntamiento"

En su trayectoria profesional como arquitecto cuenta con varios proyectos en marcha dentro del municipio. ¿Afectará esto a su gestión como edil?

No. Yo siempre digo que lo que aporto como arquitecto es experiencia y conocimientos y eso le va a venir muy bien al Ayuntamiento. De hecho, les está viniendo muy bien. Hace una semana, hablando con un técnico municipal después de una conversación me dijo que estaba contento porque por fin alguien hablaba su idioma, alguien le entendía. Eso es lo que aporto. Los proyectos que tengo en marcha en Telde son muy anteriores a mi entrada en política. Se tarda muchos años en construirlos y lo que yo no puedo hacer como profesional liberal es renunciar a todos ellos. Lo que he decidido entonces, de forma consensuada con mi partido, es terminar los proyectos que tengo en marcha, todos contratados antes de entrar al partido. Cuando termine mis obras dentro de unos meses, no creo que llegue ni al año, ya me dedicaré exclusivamente al Ayuntamiento. Cuando hablé con el secretario municipal de estas circunstancias me dijo que era perfectamente compatible y podría haber tenido dedicación exclusiva en el Consistorio. Aún así decidí dedicarme parcialmente, y eso me lleva a una reducción del 25% del sueldo. A día de hoy los liberados de la oposición tienen más sueldo que yo.

Nueva Canarias cuestionó en el último pleno esa decisión de dedicarse de forma parcial a su concejalía.

En la crítica había una parte política que es esa y después otra personal. Las alusiones personales que se hacen en el pleno hay que cuidarlas porque, primero, uno puede no saber lo que dice y, segundo, pueden tener consecuencias. En mi caso creo que se ha llegado a rozar incluso la difamación, pero lo contestaré con mi trabajo, como he hecho toda mi vida. Que la representante de la oposición, que no asiste a las comisiones de pleno o a los consejos de Gestel, te achaque que no te dedicas al 100% es también cuestionable. Si uno quiere lanzar avisos a navegantes de que no se metan en política porque te va a suceder esto, lo que me ha dado son más ánimos para seguir trabajando, terminar esos proyectos que tengo y poner en marcha los que han puesto en marcha los últimos gobiernos.