Seis meses de cierre en una calle de La Garita por peligro de derrumbe

La calle Orquídea, del barrio teldense de La Garita, lleva con un carril cerrado desde hace seis meses. Un informe de la Policía Local emitido en marzo recomendó tomar esta decisión ante el peligro de derrumbe inminente, que se vio acrecentado por las fuertes precipitaciones que azotaron la Isla en febrero. Hasta ahora el Ayuntamiento de Telde no había detectado que la raíz del problema se encuentra en un terreno privado, ni había informado a los propietarios de estas parcelas.

La primera toma de contacto entre el Consistorio y los dueños del terreno, que presentaron una iniciativa para desarrollar una unidad de actuación en junio, se inició hace unas pocas semanas. "En la reunión que tuve con los representantes de los propietarios nos dijeron que esa era la primera toma de conocimiento que tenían de este problema, de que el origen del peligro está en su propiedad", aseguró el concejal de Vías y Obras, Iván Sánchez.

En cualquier caso, "no es suelo público, es un suelo privado, por lo que el Ayuntamiento no puede actuar, tiene que ser el propietario del solar el que lo haga, así que le hemos instado a que de forma voluntaria designe a un técnico, el que ellos entiendan, para que resuelva el problema de desprendimientos de la ladera, asegurar que no se sigan produciendo y ya nosotros podamos levantar las medidas cautelares", explicó el edil.

Los dueños de las parcelas colindantes, donde se encuentra el problema, asumirán los costes

La otra opción, en caso de que no tomen medidas de forma voluntaria, es que el Ayuntamiento incoe un expediente de disciplina urbanística. Esto daría a los dueños un plazo de entre 10 días y un mes para ejecutar las obras y, en caso de que no lo hagan, las actuaciones recaerían en manos de la institución municipal, que lo ejecutaría de forma subsidiaria.

Los costes, en cualquier caso, serán asumidos por los propietarios de las parcelas. "Ahora estamos tratando de alcanzar un acuerdo para que lo hagan de forma voluntaria, que sería lo más lógico, lo más rápido y respondería a lo que están pidiendo los vecinos", informó el edil. Sin embargo, matiza que "no se puede hacer de hoy para mañana".

Los daños producidos en el solar se deben a unas excavaciones realizadas anteriormente por la empresa que vendió los terrenos a sus actuales dueños. Las obras dejaron la vía a la intemperie debido a que se ejecutaron muy cerca de la carretera donde han tenido lugar los desprendimientos.

Los vecinos del barrio han expresado sus quejas por los efectos que ha tenido en el tráfico el cierre de esta calle. "Hay gente que tiene que desplazarse desde la parada de la guagua y el vecino que viene por La Estrella en coche tiene que dar muchas vueltas para acceder a su casa", criticó Miguel Santana, presidente de la asociación vecinal Punto y Seguido, que se ha hecho eco de las demandas de los residentes junto al patronato de fiestas de La Garita.

Obras por la vía de apremio

Para solventar estos problemas piden que se ejecute la obra por la vía de apremio. La opción que el colectivo ve más viable después de seis meses de espera es que el Ayuntamiento se embarque en las obras de reparación para después pasar la factura a los propietarios "porque hay una razón social para hacerlo".

Los residentes de los alrededores se manifestaron para hacer visible este peligro en 2019

La alternativa que proponen, en caso de que se demoren más las obras, consiste en instalar un semáforo que habilite el doble sentido de la calle y libere los problemas de circulación. De momento, los residentes y visitantes que tratan de tomar la salida del barrio en dirección a la autopista desde las calles Azahar, Pascua y Madreselva deben hacerlo por la calle Magnolia o bien conducir hasta La Estrella.

El informe emitido en marzo por la Policía Local detalla que el origen de los desprendimientos es una mala solución técnica de tres partes del muro que cierra la calle. Esto ha causado multitud de incidentes durante las épocas de mayores precipitaciones, que sacaron a los residentes de La Garita a las calles en 2019, en una manifestación para hacer visible este peligro. "La carretera lleva abierta mucho tiempo, tenía un vallado metálico que causaba muchísimos problemas porque el viento lo tiraba, se consiguió hacer un muro perimetral de bloques, uno de los huecos que hay debajo se rellenó y se quitó el peligro, pero parece ser que anterior a ese hay otros recovecos", cuenta el vecino.