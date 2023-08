El parque de Melenara sufre y se repone de su primer acto vandálico

El parque urbano de Melenara, recién inaugurado por un coste de 1,2 millones de euros, ha sido víctima de un acto de vandalismo tan solo dos días después de su apertura. Una de las piezas de la zona infantil fue arrancada durante la madrugada del viernes y, unas horas después, los técnicos volvieron a anclarla en su lugar y reforzaron el pavimento, con la garantía para reparar los daños aún vigente. El autor de los hechos aún no ha sido identificado, ni las circunstancias en las que se produjo el incidente.

Se trata del segundo acto vandálico que tiene lugar en una semana en los parques del municipio. Seis días antes la víctima era la escultura de Plácido Fleitas ubicada en el parque de San Juan, que el Cabildo de Gran Canaria trajo desde Tafira a Telde precisamente con el objetivo de mejorar su conservación. La institución insular ya ha aprobado la reparación de la pieza después de que esta fuera encontrada hecha añicos por los agentes de la Policía Local, que la trasladaron con una grúa a los depósitos municipales del parque, antes de ser movida de nuevo a la Casa-Museo León y Castillo.

El autor de los hechos es un varón de 45 años que tuvo que ser ingresado en la unidad de psiquiatría del hospital Doctor Negrín, pues los agentes desplegados se dieron cuenta en el momento de la detención de que no se encontraba en sus plenas facultades. Antes del suceso había acudido a una cafetería de la plaza de San Juan, donde los vecinos dieron la voz de alarma después de que increpara a algunos comensales y empezara a lanzar sillas.

Ante el aviso, el responsable del acto huyó al parque de San Juan y una vez allí tiró la valiosa pieza del escultor teldense. Continuó su trayecto hasta la siguiente circunvalación, donde lo encontraron finalmente los agentes.

Pese a su cercanía en el tiempo, el responsable del área de Parques y Jardines, Juan Francisco Artiles, descarta que ambos sucesos guarden algún tipo de vínculo. "No creo que sea algo que se produzca solo en Telde. Con medidas disuasorias o reforzamiento policial se pueden limitar este tipo de acciones, pero al fin y al cabo es una cuestión de conciencia social", expresó el concejal.

De cara a los próximos meses, el Ayuntamiento se plantea el objetivo de "incrementar los contratos en los Parques y Jardines para mejorar la seguridad", para lo que ya tienen en marcha un plan.

El daño se produjo seis días después del destrozo a la escultura de Plácido Fleitas en San Juan

Esto supondría una mayor vigilancia en las zonas de peligro, aunque de momento la opción de instalar más cámaras no resulta viable en parques de grandes dimensiones como el de Melenara, indicó el edil, en el que es complicado controlar la actividad y, aunque se instalaran, no dejaría margen a los agentes para actuar antes de que se produzcan los hechos. También en casos como el del incidente de San Juan "las cámaras no resultan disuasorias frente a personas que no están en sus plenas facultades", matiza.

En Melenara la intención que manifestó el grupo de Gobierno durante la apertura del parque consiste en crear un perímetro alrededor del recinto para facilitar un horario de apertura y cierre que garantice el descanso de los vecinos. Esto también facilitaría un mayor cuidado del mobiliario urbano, aunque de momento es un proyecto a largo plazo que requiere que se inicie una obra en el entorno, ahora abierto. Esta opción se plantea junto a otras modificaciones contempladas por el Ayuntamiento, que recogen demandas de los vecinos como la inclusión de zonas verdes y palmeras.

Cabe destacar que el parque de San Juan, donde se produjo el primer incidente, cuenta con un horario de apertura y cierre que va desde las nueve de la mañana hasta las diez de la noche. Sin embargo, los actos delictivos tuvieron lugar a plena luz del día, en torno a las tres de la tarde.